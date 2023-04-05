05 апреля 2023

Пермский школьник, напавший с ножом на одноклассника, обещал всех зарезать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Подросток напал на одноклассника во время занятий Фото:

Школьник, который с ножом напал на своего одноклассника в селе Асово (Пермский край), накануне, 5 апреля, говорил, что всех зарежет. Об этом URA.RU рассказали местная жительница на условиях анонимности.

«Мальчик, который напал на одноклассника состоит на учете у психиатра. Он еще вчера говорил, что всех зарежет», — сообщила пермячка.

По ее словам, нападавший всю жизнь живет с бабушкой, о матери мальчика ничего неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, во время занятий школьник с ножом набросился на своего одноклассника. У пострадавшего семь ножевых ранений, сейчас он находится в больнице. В СУ СК по Пермскому краю после случившегося было возбуждено два уголовных дела, на время следственных действий школу закрыли.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Школьник, который с ножом напал на своего одноклассника в селе Асово (Пермский край), накануне, 5 апреля, говорил, что всех зарежет. Об этом URA.RU рассказали местная жительница на условиях анонимности. «Мальчик, который напал на одноклассника состоит на учете у психиатра. Он еще вчера говорил, что всех зарежет», — сообщила пермячка. По ее словам, нападавший всю жизнь живет с бабушкой, о матери мальчика ничего неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, во время занятий школьник с ножом набросился на своего одноклассника. У пострадавшего семь ножевых ранений, сейчас он находится в больнице. В СУ СК по Пермскому краю после случившегося было возбуждено два уголовных дела, на время следственных действий школу закрыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...