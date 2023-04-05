Пермский школьник, напавший с ножом на одноклассника, обещал всех зарезать

06 апреля 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Подросток напал на одноклассника во время занятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьник, который с ножом напал на своего одноклассника в селе Асово (Пермский край), накануне, 5 апреля, говорил, что всех зарежет. Об этом URA.RU рассказали местная жительница на условиях анонимности. «Мальчик, который напал на одноклассника состоит на учете у психиатра. Он еще вчера говорил, что всех зарежет», — сообщила пермячка. По ее словам, нападавший всю жизнь живет с бабушкой, о матери мальчика ничего неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, во время занятий школьник с ножом набросился на своего одноклассника. У пострадавшего семь ножевых ранений, сейчас он находится в больнице. В СУ СК по Пермскому краю после случившегося было возбуждено два уголовных дела, на время следственных действий школу закрыли.

Школьник, который с ножом напал на своего одноклассника в селе Асово (Пермский край), накануне, 5 апреля, говорил, что всех зарежет. Об этом URA.RU рассказали местная жительница на условиях анонимности. «Мальчик, который напал на одноклассника состоит на учете у психиатра. Он еще вчера говорил, что всех зарежет», — сообщила пермячка. По ее словам, нападавший всю жизнь живет с бабушкой, о матери мальчика ничего неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, во время занятий школьник с ножом набросился на своего одноклассника. У пострадавшего семь ножевых ранений, сейчас он находится в больнице. В СУ СК по Пермскому краю после случившегося было возбуждено два уголовных дела, на время следственных действий школу закрыли.