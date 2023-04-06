Курганский боец с позывным «Мамонт» обратился к землякам из зоны СВО. Видео

06 апреля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Курганский боец поблагодарил земляков за теплые вещи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий с позывным «Мамонт», участвующий в специальной военной операции (СВО), обратился к землякам и поблагодарил за теплые вещи, которые они присылают на фронт. Об этом сообщается в группе волонтерского движения «Ресторанчик для наших» в социальной сети «ВКонтакте». «Курган — моя историческая родина. Большое спасибо курганцам. Будет тепло мне и моим бойцам», — поблагодарил на видео боец курганских мастериц, которые сшили теплые вещи. Ранее URA.RU писало, что лидер любимой группы Путина передал привет батальону, в котором служит боец из Кургана. Также сообщалось, что мобилизованные курганцы поблагодарили земляков за гуманитарную помощь и детские письма. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства заявлял, что она призвана закончить восьмилетний геноцид мирного населения Донбасса со стороны киевского режима. Также он отмечал, что задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Курганский военнослужащий с позывным «Мамонт», участвующий в специальной военной операции (СВО), обратился к землякам и поблагодарил за теплые вещи, которые они присылают на фронт. Об этом сообщается в группе волонтерского движения «Ресторанчик для наших» в социальной сети «ВКонтакте». «Курган — моя историческая родина. Большое спасибо курганцам. Будет тепло мне и моим бойцам», — поблагодарил на видео боец курганских мастериц, которые сшили теплые вещи. Ранее URA.RU писало, что лидер любимой группы Путина передал привет батальону, в котором служит боец из Кургана. Также сообщалось, что мобилизованные курганцы поблагодарили земляков за гуманитарную помощь и детские письма. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства заявлял, что она призвана закончить восьмилетний геноцид мирного населения Донбасса со стороны киевского режима. Также он отмечал, что задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.