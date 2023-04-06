Мэр Кургана оценила скорость выполнения строительных работ школы в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова проверила ход строительства школы на 1500 человек в 12-м микрорайоне Заозерного. Также объект посетили замгубернатора Сергей Малышев и руководители департаментов строительства и образования. Об этом сообщается в группе предприятия «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте».

«С появлением нового подрядчика дела по строительству школы на 1500 мест кадрильно поменялись. Сейчас подписан новый график производства работ, который подрядчиком соблюдается. В некоторым моментах даже идут с опережением как по количеству рабочих на объекте, так и по строительству», — сказала Ситникова.

Замгендиректора «Курганстальмоста» по капитальному строительству Виталий Фомин сообщил, что сейчас продолжаются монолитные работы с правой стороны объекта. «Строители ускоряются. Стараются как можно скорее отдать под следующие виды работ — кровлю, кирпичную кладку проемов, заполнение их окнами ПВХ и фасадной части. Уровень готовности объекта составляет 28%», — отметил Фомин.

В правом крыле трехэтажной школы будут учиться ученики средних и старших классов. На первом этаже разместят лаборатории и мастерские. В левом крыле будет предназначено для учащихся начальной школы, где расположатся классы продленного дня. В центральной части разместятся библиотека, столовая, два спортзала и зал ритмики.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал власти Кургана за затягивание строительства самой большой школы. Глава региона отмечал, что заказчик, которым было городское Управление капитального строительства, не следил за сроками проектирования и ходом стройки.