Лесные пожары в Курганской области тушит авиация (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главное управление МЧС России по Курганской области на видео показало работу авиации, которая тушит природные пожары в регионе. В регионе работают вертолет МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС, сообщает официальный сайт ведомства.

«В борьбе с природными пожарами на территории региона задействовано более 700 человек и 140 единиц техники. Работает авиация МЧС России — вертолет МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Благодаря слаженной работе всех подразделений группировки удается сдерживать огненную стихию и не допустить распространение огня в сторону населенных пунктов», — указано в информации курганского МЧС.

Кроме этого, на самолете ИЛ-76 МЧС России в Курган прилетели авиапожарные из Архангельска. Специалистов Авиалесоохраны направят в Кетовский, Каргапольский и Белозерский муниципальные округа. Там, по данным МЧС, наиболее сложная обстановка с природными пожарами.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область для помощи в борьбе с лесными пожарами дополнительно прибудут 100 авиапожарных архангельской Авиалесоохраны. Как сообщали в региональном МЧС, работу пожарных осложняют порывы сильного ветра и отсутствие осадков. Пожароопасная обстановка в регионе сложная, но контролируемая. Угрозы населенным пунктам нет.