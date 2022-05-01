01 мая 2022
30 апреля 2022

МЧС показало работу авиации в Курганской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара
Лесные пожары в Курганской области тушит авиация (архивное фото) Фото:

Главное управление МЧС России по Курганской области на видео показало работу авиации, которая тушит природные пожары в регионе. В регионе работают вертолет МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС, сообщает официальный сайт ведомства.

«В борьбе с природными пожарами на территории региона задействовано более 700 человек и 140 единиц техники. Работает авиация МЧС России — вертолет МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Благодаря слаженной работе всех подразделений группировки удается сдерживать огненную стихию и не допустить распространение огня в сторону населенных пунктов», — указано в информации курганского МЧС.

Кроме этого, на самолете ИЛ-76 МЧС России в Курган прилетели авиапожарные из Архангельска. Специалистов Авиалесоохраны направят в Кетовский, Каргапольский и Белозерский муниципальные округа. Там, по данным МЧС, наиболее сложная обстановка с природными пожарами.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область для помощи в борьбе с лесными пожарами дополнительно прибудут 100 авиапожарных архангельской Авиалесоохраны. Как сообщали в региональном МЧС, работу пожарных осложняют порывы сильного ветра и отсутствие осадков. Пожароопасная обстановка в регионе сложная, но контролируемая. Угрозы населенным пунктам нет.

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Главное управление МЧС России по Курганской области на видео показало работу авиации, которая тушит природные пожары в регионе. В регионе работают вертолет МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС, сообщает официальный сайт ведомства. «В борьбе с природными пожарами на территории региона задействовано более 700 человек и 140 единиц техники. Работает авиация МЧС России — вертолет МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Благодаря слаженной работе всех подразделений группировки удается сдерживать огненную стихию и не допустить распространение огня в сторону населенных пунктов», — указано в информации курганского МЧС. Кроме этого, на самолете ИЛ-76 МЧС России в Курган прилетели авиапожарные из Архангельска. Специалистов Авиалесоохраны направят в Кетовский, Каргапольский и Белозерский муниципальные округа. Там, по данным МЧС, наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область для помощи в борьбе с лесными пожарами дополнительно прибудут 100 авиапожарных архангельской Авиалесоохраны. Как сообщали в региональном МЧС, работу пожарных осложняют порывы сильного ветра и отсутствие осадков. Пожароопасная обстановка в регионе сложная, но контролируемая. Угрозы населенным пунктам нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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