Глава СНБО Украины: мирный диалог с Россией станет «политическим самоубийством» Зеленского

Если президент Украины Владимир Зеленский предложит мирные переговоры Киева с Москвой, он совершит «политическое самоубийство». Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его мнению, дипломатия неуместна при таких интенсивных боевых действиях.
«Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии?.. Если кто-то хочет политического убийства нашего президента (Зеленского — прим. URA.RU), он может это предложить», — заявил Данилов в беседе с изданием «Укринформ».
Ранее замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры РФ и Украины станут возможны, когда ВСУ дойдут до границ Крыма. Позже в Совфеде сказали, что переговоров по поводу полуострова быть не может, пишет RT.
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