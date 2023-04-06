Глава СНБО Украины: мирный диалог с Россией станет «политическим самоубийством» Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский совершит «политическое самоубийство», если пойдет на переговоры с РФ, считает Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если президент Украины Владимир Зеленский предложит мирные переговоры Киева с Москвой, он совершит «политическое самоубийство». Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его мнению, дипломатия неуместна при таких интенсивных боевых действиях.

«Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии?.. Если кто-то хочет политического убийства нашего президента (Зеленского — прим. URA.RU), он может это предложить», — заявил Данилов в беседе с изданием «Укринформ».

Ранее замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры РФ и Украины станут возможны, когда ВСУ дойдут до границ Крыма. Позже в Совфеде сказали, что переговоров по поводу полуострова быть не может, пишет RT.

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Если президент Украины Владимир Зеленский предложит мирные переговоры Киева с Москвой, он совершит «политическое самоубийство». Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его мнению, дипломатия неуместна при таких интенсивных боевых действиях. «Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии?.. Если кто-то хочет политического убийства нашего президента (Зеленского — прим. URA.RU), он может это предложить», — заявил Данилов в беседе с изданием «Укринформ». Ранее замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры РФ и Украины станут возможны, когда ВСУ дойдут до границ Крыма. Позже в Совфеде сказали, что переговоров по поводу полуострова быть не может, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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