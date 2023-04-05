Глава офиса Зеленского изъявил желание провести переговоры с РФ по Крыму

06 апреля 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Украина будет согласна на переговоры с Россией по Крыму, когда к нему подойдут ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Крым вернулся в состав России Киев собирается начать некие переговоры с Москвой по Крыму в том случае, если вооруженные силы Украины (ВСУ) дойдут до границ полуострова. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Мы готовы к переговорам с РФ по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ», — отметил Андрей Ермак. Его заявление опубликовало РИА Новости. Референдум о присоединении Крыма к России прошел 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. После начала спецоперации РФ на территории Украины с 24 февраля 2022 года Зеленский не раз заявлял о желании «вернуть Крым». Ранее помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что ВСУ технически не готовы к захвату Крыма, поэтому у них ничего не получится. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что при попытке отвоевать Крым Россия сможет использовать любое оружие, в том числе ядерное, чтобы защитить территорию.

Киев собирается начать некие переговоры с Москвой по Крыму в том случае, если вооруженные силы Украины (ВСУ) дойдут до границ полуострова. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Мы готовы к переговорам с РФ по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ», — отметил Андрей Ермак. Его заявление опубликовало РИА Новости. Референдум о присоединении Крыма к России прошел 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. После начала спецоперации РФ на территории Украины с 24 февраля 2022 года Зеленский не раз заявлял о желании «вернуть Крым». Ранее помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что ВСУ технически не готовы к захвату Крыма, поэтому у них ничего не получится. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что при попытке отвоевать Крым Россия сможет использовать любое оружие, в том числе ядерное, чтобы защитить территорию.