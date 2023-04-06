В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли девять мирных жителей

06 апреля 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

На месте падения ракет работают экстренные службы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела ВСУ Донецка погибли девять мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру». «ВСУ нанесли удар по гражданскому автопарку в Калининском районе Донецка. Были применено высокоточное РСЗО HIMARS», — сообщает telegram-канал. Ранее местные власти сообщали об обстреле со стороны украинских войск 11 марта. Глава городской администрации Александр Кулемзин тогда рассказал, что в результате атаки ВСУ погибли мужчина и семилетний мальчик. Мэр Донецка, в свою очередь, отмечал, что украинская армия ведет обстрелы оружием НАТО.

В результате обстрела ВСУ Донецка погибли девять мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру». «ВСУ нанесли удар по гражданскому автопарку в Калининском районе Донецка. Были применено высокоточное РСЗО HIMARS», — сообщает telegram-канал. Ранее местные власти сообщали об обстреле со стороны украинских войск 11 марта. Глава городской администрации Александр Кулемзин тогда рассказал, что в результате атаки ВСУ погибли мужчина и семилетний мальчик. Мэр Донецка, в свою очередь, отмечал, что украинская армия ведет обстрелы оружием НАТО.