В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли девять мирных жителей

На месте падения ракет работают экстренные службы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате обстрела ВСУ Донецка погибли девять мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру».
«ВСУ нанесли удар по гражданскому автопарку в Калининском районе Донецка. Были применено высокоточное РСЗО HIMARS», — сообщает telegram-канал.
Ранее местные власти сообщали об обстреле со стороны украинских войск 11 марта. Глава городской администрации Александр Кулемзин тогда рассказал, что в результате атаки ВСУ погибли мужчина и семилетний мальчик. Мэр Донецка, в свою очередь, отмечал, что украинская армия ведет обстрелы оружием НАТО.
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