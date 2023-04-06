В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли девять мирных жителей

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Обстрел центра Донецка, донецк, обстрел, сво
На месте падения ракет работают экстренные службы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ Донецка погибли девять мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру».

«ВСУ нанесли удар по гражданскому автопарку в Калининском районе Донецка. Были применено высокоточное РСЗО HIMARS», — сообщает telegram-канал.

Ранее местные власти сообщали об обстреле со стороны украинских войск 11 марта. Глава городской администрации Александр Кулемзин тогда рассказал, что в результате атаки ВСУ погибли мужчина и семилетний мальчик. Мэр Донецка, в свою очередь, отмечал, что украинская армия ведет обстрелы оружием НАТО.

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В результате обстрела ВСУ Донецка погибли девять мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру». «ВСУ нанесли удар по гражданскому автопарку в Калининском районе Донецка. Были применено высокоточное РСЗО HIMARS», — сообщает telegram-канал. Ранее местные власти сообщали об обстреле со стороны украинских войск 11 марта. Глава городской администрации Александр Кулемзин тогда рассказал, что в результате атаки ВСУ погибли мужчина и семилетний мальчик. Мэр Донецка, в свою очередь, отмечал, что украинская армия ведет обстрелы оружием НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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