Мэр Донецка: ВСУ обстреливают мирных жителей оружием НАТО

13 марта 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Мирные жители городов страдают от обстрелов ВСУ из различных видов западного оружия, заявил Алексей Кулемзин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обстрела мирных жителей используют вооружение, поставляемое странами НАТО. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Ракетные установки Vampire и HIMARS, и все возможное. Все, что НАТО поставляет — все летит сюда», — передает слова Кулемзина РИА Новости. Он добавил, что для обстрелов используется тяжелая артиллерия Североатлантического альянса (НАТО), а также реактивные системы залпового огня (РСЗО). Задача российской армии — отодвинуть вооружение противника на безопасное расстояние, чтобы исключить возможность будущих ударов по мирным жителям, заключил Кулемзин. Ранее сообщалось, что в Донецке при обстреле ВСУ погиб мальчик. Также глава Донецка Кулемзин сообщил о 150 школах, пострадавших от ударов украинских боевиков, передает RT. Под обстрел попадали и ремонтные бригады, которые проводили восстановительные работы на разрушенных объектах инфраструктуры, сообщает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обстрела мирных жителей используют вооружение, поставляемое странами НАТО. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Ракетные установки Vampire и HIMARS, и все возможное. Все, что НАТО поставляет — все летит сюда», — передает слова Кулемзина РИА Новости. Он добавил, что для обстрелов используется тяжелая артиллерия Североатлантического альянса (НАТО), а также реактивные системы залпового огня (РСЗО). Задача российской армии — отодвинуть вооружение противника на безопасное расстояние, чтобы исключить возможность будущих ударов по мирным жителям, заключил Кулемзин. Ранее сообщалось, что в Донецке при обстреле ВСУ погиб мальчик. Также глава Донецка Кулемзин сообщил о 150 школах, пострадавших от ударов украинских боевиков, передает RT. Под обстрел попадали и ремонтные бригады, которые проводили восстановительные работы на разрушенных объектах инфраструктуры, сообщает телеканал 360.