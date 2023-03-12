12 марта 2023

Мэр Донецка: ВСУ обстреливают мирных жителей оружием НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, ВСУ, stock, сау гиацинт
Мирные жители городов страдают от обстрелов ВСУ из различных видов западного оружия, заявил Алексей Кулемзин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обстрела мирных жителей используют вооружение, поставляемое странами НАТО. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Ракетные установки Vampire и HIMARS, и все возможное. Все, что НАТО поставляет — все летит сюда», — передает слова Кулемзина РИА Новости. Он добавил, что для обстрелов используется тяжелая артиллерия Североатлантического альянса (НАТО), а также реактивные системы залпового огня (РСЗО). Задача российской армии — отодвинуть вооружение противника на безопасное расстояние, чтобы исключить возможность будущих ударов по мирным жителям, заключил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что в Донецке при обстреле ВСУ погиб мальчик. Также глава Донецка Кулемзин сообщил о 150 школах, пострадавших от ударов украинских боевиков, передает RT. Под обстрел попадали и ремонтные бригады, которые проводили восстановительные работы на разрушенных объектах инфраструктуры, сообщает телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обстрела мирных жителей используют вооружение, поставляемое странами НАТО. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Ракетные установки Vampire и HIMARS, и все возможное. Все, что НАТО поставляет — все летит сюда», — передает слова Кулемзина РИА Новости. Он добавил, что для обстрелов используется тяжелая артиллерия Североатлантического альянса (НАТО), а также реактивные системы залпового огня (РСЗО). Задача российской армии — отодвинуть вооружение противника на безопасное расстояние, чтобы исключить возможность будущих ударов по мирным жителям, заключил Кулемзин. Ранее сообщалось, что в Донецке при обстреле ВСУ погиб мальчик. Также глава Донецка Кулемзин сообщил о 150 школах, пострадавших от ударов украинских боевиков, передает RT. Под обстрел попадали и ремонтные бригады, которые проводили восстановительные работы на разрушенных объектах инфраструктуры, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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