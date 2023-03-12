Мэр Донецка: ВСУ обстреливают мирных жителей оружием НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обстрела мирных жителей используют вооружение, поставляемое странами НАТО. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Ракетные установки Vampire и HIMARS, и все возможное. Все, что НАТО поставляет — все летит сюда», — передает слова Кулемзина РИА Новости. Он добавил, что для обстрелов используется тяжелая артиллерия Североатлантического альянса (НАТО), а также реактивные системы залпового огня (РСЗО). Задача российской армии — отодвинуть вооружение противника на безопасное расстояние, чтобы исключить возможность будущих ударов по мирным жителям, заключил Кулемзин.
Ранее сообщалось, что в Донецке при обстреле ВСУ погиб мальчик. Также глава Донецка Кулемзин сообщил о 150 школах, пострадавших от ударов украинских боевиков, передает RT. Под обстрел попадали и ремонтные бригады, которые проводили восстановительные работы на разрушенных объектах инфраструктуры, сообщает телеканал 360.
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