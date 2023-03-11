При обстреле ВСУ Донецка погибли мужчина и семилетний мальчик

Глава администрации Донецка рассказал о жертвах среди мирного населения после обстрела ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время украинской атаки на Донецк погибли мужчина и ребенок. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Кулемзин.
«Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по ул. Югославской. Погиб мужчина 1989 г. р.», — сообщил Александр Кулемзин в своем telegram-канале. Жертвой украинских обстрелов также стал ребенок 2015 года рождения, он скончался по дороге в больницу.
ВСУ регулярно наносят массированные удары по Донецку. Ранее сообщалось, что украинские военные ударили по городу восемь снарядов натовского образца, передает «Федеральное агентство новостей».
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