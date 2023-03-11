При обстреле ВСУ Донецка погибли мужчина и семилетний мальчик

11 марта 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Глава администрации Донецка рассказал о жертвах среди мирного населения после обстрела ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время украинской атаки на Донецк погибли мужчина и ребенок. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Кулемзин. «Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по ул. Югославской. Погиб мужчина 1989 г. р.», — сообщил Александр Кулемзин в своем telegram-канале. Жертвой украинских обстрелов также стал ребенок 2015 года рождения, он скончался по дороге в больницу. ВСУ регулярно наносят массированные удары по Донецку. Ранее сообщалось, что украинские военные ударили по городу восемь снарядов натовского образца, передает «Федеральное агентство новостей».

Во время украинской атаки на Донецк погибли мужчина и ребенок. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Кулемзин. «Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по ул. Югославской. Погиб мужчина 1989 г. р.», — сообщил Александр Кулемзин в своем telegram-канале. Жертвой украинских обстрелов также стал ребенок 2015 года рождения, он скончался по дороге в больницу. ВСУ регулярно наносят массированные удары по Донецку. Ранее сообщалось, что украинские военные ударили по городу восемь снарядов натовского образца, передает «Федеральное агентство новостей».