При обстреле ВСУ Донецка погибли мужчина и семилетний мальчик

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Обстрел центра Донецка, донецк, обстрел, сво
Глава администрации Донецка рассказал о жертвах среди мирного населения после обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время украинской атаки на Донецк погибли мужчина и ребенок. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Кулемзин.

«Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по ул. Югославской. Погиб мужчина 1989 г. р.», — сообщил Александр Кулемзин в своем telegram-канале. Жертвой украинских обстрелов также стал ребенок 2015 года рождения, он скончался по дороге в больницу.

ВСУ регулярно наносят массированные удары по Донецку. Ранее сообщалось, что украинские военные ударили по городу восемь снарядов натовского образца, передает «Федеральное агентство новостей».

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Во время украинской атаки на Донецк погибли мужчина и ребенок. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Кулемзин. «Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по ул. Югославской. Погиб мужчина 1989 г. р.», — сообщил Александр Кулемзин в своем telegram-канале. Жертвой украинских обстрелов также стал ребенок 2015 года рождения, он скончался по дороге в больницу. ВСУ регулярно наносят массированные удары по Донецку. Ранее сообщалось, что украинские военные ударили по городу восемь снарядов натовского образца, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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