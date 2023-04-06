06 апреля 2023

Пушилин: ВСУ сосредоточили свое внимание с Артемовска на Авдеевку

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ВСУ пытаются перебросить свои силы в Авдеевку из-за успешного продвижения ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина пытается сосредоточить свои силы в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На данный момент они пытаются перевести внимание с Артемовска на Авдеевку. Почему? Там ВС РФ продвигаются достаточно успешно. Ребята прямо специалисты, порой делают невозможное», — заявил Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее военный корреспондент Александр Матюшин рассказал, что в Авдеевке Россию ждут такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовске). Военкор объяснил это тем, что город является крепостью с бетонными укреплениями, а также соединен подземными переходами с селом Спартак, что позволяет проводить скрытую переброску войск противника.

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Украина пытается сосредоточить свои силы в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «На данный момент они пытаются перевести внимание с Артемовска на Авдеевку. Почему? Там ВС РФ продвигаются достаточно успешно. Ребята прямо специалисты, порой делают невозможное», — заявил Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее военный корреспондент Александр Матюшин рассказал, что в Авдеевке Россию ждут такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовске). Военкор объяснил это тем, что город является крепостью с бетонными укреплениями, а также соединен подземными переходами с селом Спартак, что позволяет проводить скрытую переброску войск противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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