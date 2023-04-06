Пушилин: ВСУ сосредоточили свое внимание с Артемовска на Авдеевку

Украина пытается сосредоточить свои силы в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«На данный момент они пытаются перевести внимание с Артемовска на Авдеевку. Почему? Там ВС РФ продвигаются достаточно успешно. Ребята прямо специалисты, порой делают невозможное», — заявил Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Ранее военный корреспондент Александр Матюшин рассказал, что в Авдеевке Россию ждут такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовске). Военкор объяснил это тем, что город является крепостью с бетонными укреплениями, а также соединен подземными переходами с селом Спартак, что позволяет проводить скрытую переброску войск противника.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!