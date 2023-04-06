Пушилин: ВСУ сосредоточили свое внимание с Артемовска на Авдеевку 07 апреля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 + ВСУ пытаются перебросить свои силы в Авдеевку из-за успешного продвижения ВС РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пытается сосредоточить свои силы в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «На данный момент они пытаются перевести внимание с Артемовска на Авдеевку. Почему? Там ВС РФ продвигаются достаточно успешно. Ребята прямо специалисты, порой делают невозможное», — заявил Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее военный корреспондент Александр Матюшин рассказал, что в Авдеевке Россию ждут такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовске). Военкор объяснил это тем, что город является крепостью с бетонными укреплениями, а также соединен подземными переходами с селом Спартак, что позволяет проводить скрытую переброску войск противника. Украина пытается сосредоточить свои силы в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «На данный момент они пытаются перевести внимание с Артемовска на Авдеевку. Почему? Там ВС РФ продвигаются достаточно успешно. Ребята прямо специалисты, порой делают невозможное», — заявил Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее военный корреспондент Александр Матюшин рассказал, что в Авдеевке Россию ждут такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовске). Военкор объяснил это тем, что город является крепостью с бетонными укреплениями, а также соединен подземными переходами с селом Спартак, что позволяет проводить скрытую переброску войск противника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям