06 апреля 2023
05 апреля 2023

Военнослужащий из ЯНАО погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , автомат, армия, военные, солдаты, оружие, военнослужащий, мобилизация, резервисты
В мае ямальцу исполнилось бы 26 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель поселка Заполярного Надымского района (ЯНАО) Петр Пономарев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. В telegram-канале администрации муниципалитета уточняется, что ямалец скончался в возрасте 25 лет.

«При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине погиб наш земляк — житель Заполярного Петр Пономарев. В мае ему бы исполнилось 26», — говорится в сообщении.

Военнослужащий ранее работал водителем в Надымском УТТиСТ общества «Газпром трансгаз Югорск». Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Петра.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-силовик из Салехарда (ЯНАО) Сергей Руотси погиб в зоне спецоперации. Он был водителем-радиотелефонистом гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. В мирное время работал в управлении внутренних дел Ямала, военном комиссариате, частных и муниципальных предприятиях Салехарда.

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Житель поселка Заполярного Надымского района (ЯНАО) Петр Пономарев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. В telegram-канале администрации муниципалитета уточняется, что ямалец скончался в возрасте 25 лет. «При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине погиб наш земляк — житель Заполярного Петр Пономарев. В мае ему бы исполнилось 26», — говорится в сообщении. Военнослужащий ранее работал водителем в Надымском УТТиСТ общества «Газпром трансгаз Югорск». Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Петра. Ранее URA.RU сообщало, что экс-силовик из Салехарда (ЯНАО) Сергей Руотси погиб в зоне спецоперации. Он был водителем-радиотелефонистом гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. В мирное время работал в управлении внутренних дел Ямала, военном комиссариате, частных и муниципальных предприятиях Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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