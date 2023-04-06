Военнослужащий из ЯНАО погиб в зоне СВО

Житель поселка Заполярного Надымского района (ЯНАО) Петр Пономарев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. В telegram-канале администрации муниципалитета уточняется, что ямалец скончался в возрасте 25 лет.
«При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине погиб наш земляк — житель Заполярного Петр Пономарев. В мае ему бы исполнилось 26», — говорится в сообщении.
Военнослужащий ранее работал водителем в Надымском УТТиСТ общества «Газпром трансгаз Югорск». Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Петра.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-силовик из Салехарда (ЯНАО) Сергей Руотси погиб в зоне спецоперации. Он был водителем-радиотелефонистом гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. В мирное время работал в управлении внутренних дел Ямала, военном комиссариате, частных и муниципальных предприятиях Салехарда.
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