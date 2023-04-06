06 апреля 2023

WarGonzo: российские бойцы взяли центр Артемовска

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Военкор WarGonzo показал разваленное здание городской администрации в Артемовске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов.

«Центр Артемовска наш. Артемовск юридически наш. Артемовск неминуемо будет полностью наш. За спиной разваленное здание городской администрации и центральная площадь. Зарекался не ходить больше никогда на непосредственные штурмы, но бойцам ЧВК „Вагнер“ отказать сложно. Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что юридически Артемовск взят. На Западе уже признали успехи российских военнослужащих в данном населенном пункте. По словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, ВСУ сейчас пытаются сосредоточить свои силы с Артемовска в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение ВС РФ.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов. «Центр Артемовска наш. Артемовск юридически наш. Артемовск неминуемо будет полностью наш. За спиной разваленное здание городской администрации и центральная площадь. Зарекался не ходить больше никогда на непосредственные штурмы, но бойцам ЧВК „Вагнер“ отказать сложно. Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что юридически Артемовск взят. На Западе уже признали успехи российских военнослужащих в данном населенном пункте. По словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, ВСУ сейчас пытаются сосредоточить свои силы с Артемовска в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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