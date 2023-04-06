WarGonzo: российские бойцы взяли центр Артемовска

07 апреля 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Военкор WarGonzo показал разваленное здание городской администрации в Артемовске Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов. «Центр Артемовска наш. Артемовск юридически наш. Артемовск неминуемо будет полностью наш. За спиной разваленное здание городской администрации и центральная площадь. Зарекался не ходить больше никогда на непосредственные штурмы, но бойцам ЧВК „Вагнер“ отказать сложно. Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что юридически Артемовск взят. На Западе уже признали успехи российских военнослужащих в данном населенном пункте. По словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, ВСУ сейчас пытаются сосредоточить свои силы с Артемовска в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение ВС РФ.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов. «Центр Артемовска наш. Артемовск юридически наш. Артемовск неминуемо будет полностью наш. За спиной разваленное здание городской администрации и центральная площадь. Зарекался не ходить больше никогда на непосредственные штурмы, но бойцам ЧВК „Вагнер“ отказать сложно. Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что юридически Артемовск взят. На Западе уже признали успехи российских военнослужащих в данном населенном пункте. По словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, ВСУ сейчас пытаются сосредоточить свои силы с Артемовска в городе Авдеевке, в котором идет успешное продвижение ВС РФ.