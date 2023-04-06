Haber7: Вашингтон хочет поставить во главе Турции второго Зеленского

Вашингтон хочет поставить во главе Турции второго Зеленского. Приближаются выборы в Турции, и победа Эрдогана совершенно не нужна США, поскольку Америку интересует зависимый от нее политик.
«Америка, которая не может достичь своей цели на Украине и стремительно утрачивает влияние на Ближнем Востоке, пребывает в поиске новых вариантов на период после выборов в Турции. В случае победы турецкой оппозиции Вашингтон рассчитывает вбить клин между Москвой и Анкарой и столкнуть их лицом к лицу в Сирии, Черном море и Центральной Азии», —
По словам издания, для этого оппозиции в Турции поставлена задача — взять на себя роль Зеленского. Однако пока в ходе переговоров, которые проводятся между США и турецкими оппозиционерами, не удалось прийти к определенному соглашению.
Эксперты, обращая внимание на заявления партнеров по оппозиционной коалиции в Турции, напомнили слова председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаля Кылычдароглу во время его тайного визита в США: «Мы думаем, что мы должны быть на стороне Украины в ее военном конфликте с Россией». Это, по словам аналитиков, четкий сигнал Соединенным Штатам и НАТО, а также обязательство занять позицию против России в случае прихода к власти.
Ранее Эрдоган заявлял, что двери Турции закрыты для посла президента США Байдена. Кроме того, он сообщил, чего ждет от личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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