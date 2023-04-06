Haber7: Вашингтон хочет поставить во главе Турции второго Зеленского

07 апреля 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Плитик, подобный Зеленскому, более удобен США, чем Эрдоган Фото: Официальный сайт президента Украины Вашингтон хочет поставить во главе Турции второго Зеленского. Приближаются выборы в Турции, и победа Эрдогана совершенно не нужна США, поскольку Америку интересует зависимый от нее политик. «Америка, которая не может достичь своей цели на Украине и стремительно утрачивает влияние на Ближнем Востоке, пребывает в поиске новых вариантов на период после выборов в Турции. В случае победы турецкой оппозиции Вашингтон рассчитывает вбить клин между Москвой и Анкарой и столкнуть их лицом к лицу в Сирии, Черном море и Центральной Азии», — пишет Haber7 . По словам издания, для этого оппозиции в Турции поставлена задача — взять на себя роль Зеленского. Однако пока в ходе переговоров, которые проводятся между США и турецкими оппозиционерами, не удалось прийти к определенному соглашению. Эксперты, обращая внимание на заявления партнеров по оппозиционной коалиции в Турции, напомнили слова председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаля Кылычдароглу во время его тайного визита в США: «Мы думаем, что мы должны быть на стороне Украины в ее военном конфликте с Россией». Это, по словам аналитиков, четкий сигнал Соединенным Штатам и НАТО, а также обязательство занять позицию против России в случае прихода к власти. Ранее Эрдоган заявлял, что двери Турции закрыты для посла президента США Байдена. Кроме того, он сообщил, чего ждет от личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон хочет поставить во главе Турции второго Зеленского. Приближаются выборы в Турции, и победа Эрдогана совершенно не нужна США, поскольку Америку интересует зависимый от нее политик. «Америка, которая не может достичь своей цели на Украине и стремительно утрачивает влияние на Ближнем Востоке, пребывает в поиске новых вариантов на период после выборов в Турции. В случае победы турецкой оппозиции Вашингтон рассчитывает вбить клин между Москвой и Анкарой и столкнуть их лицом к лицу в Сирии, Черном море и Центральной Азии», — пишет Haber7. По словам издания, для этого оппозиции в Турции поставлена задача — взять на себя роль Зеленского. Однако пока в ходе переговоров, которые проводятся между США и турецкими оппозиционерами, не удалось прийти к определенному соглашению. Эксперты, обращая внимание на заявления партнеров по оппозиционной коалиции в Турции, напомнили слова председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаля Кылычдароглу во время его тайного визита в США: «Мы думаем, что мы должны быть на стороне Украины в ее военном конфликте с Россией». Это, по словам аналитиков, четкий сигнал Соединенным Штатам и НАТО, а также обязательство занять позицию против России в случае прихода к власти. Ранее Эрдоган заявлял, что двери Турции закрыты для посла президента США Байдена. Кроме того, он сообщил, чего ждет от личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.