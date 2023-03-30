Политолог объяснил, что Эрдоган хочет получить от личной встречи с Путиным

Политолог Евсеев отметил важность Путина для Эрдогана перед выборами

31 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

14 мая в Турции пройдут выборы президента, напомнил Владимир Евсеев Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет заручиться поддержкой российского лидера Владимира Путина перед президентскими выборами, которые пройдут в Турции 14 мая, а также планирует выстроить экономическое сотрудничество. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Приезд Путина в Турцию — это фактически поддержка Реджепа Эрдогана. В стране 14 мая состоятся президентские выборы. Поэтому Эрдоган заинтересован в том, чтобы Путин приехал как поддержка России экономического сотрудничества с Турцией. В условиях потери больше 10% ВВП в ходе землетрясения в феврале—марте страна лишилась не менее 105 млрд долларов. Плюс итак проблемы были. В частности, в Турции очень высокая инфляция. В этих условиях Россия является чрезвычайно важным экономическим партнером», — объяснил Владимир Евсеев. По словам политолога, Россия представляет интерес у Турции в разных сферах экономики. «С РФ связывается не только создание газового хаба или строительство атомной электростанции, но и производство муки из российского зерна. В этом заинтересовано достаточно много производителей. Также есть существенная часть турецкого общества, которой интересно укрепление отношений с Россией, включая туризм», — добавил Евсеев. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможном визите в страну российского лидера. Владимир Путин должен принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». С 20 по 22 марта с тройным визитом Москву посетил Председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры стран заключили договоры о сотрудничестве на семь лет. Что стало главным вызовом для Вашингтона, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен. Так как Россия и Китай являются «стратегическими конкурентами» Америки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет заручиться поддержкой российского лидера Владимира Путина перед президентскими выборами, которые пройдут в Турции 14 мая, а также планирует выстроить экономическое сотрудничество. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Приезд Путина в Турцию — это фактически поддержка Реджепа Эрдогана. В стране 14 мая состоятся президентские выборы. Поэтому Эрдоган заинтересован в том, чтобы Путин приехал как поддержка России экономического сотрудничества с Турцией. В условиях потери больше 10% ВВП в ходе землетрясения в феврале—марте страна лишилась не менее 105 млрд долларов. Плюс итак проблемы были. В частности, в Турции очень высокая инфляция. В этих условиях Россия является чрезвычайно важным экономическим партнером», — объяснил Владимир Евсеев. По словам политолога, Россия представляет интерес у Турции в разных сферах экономики. «С РФ связывается не только создание газового хаба или строительство атомной электростанции, но и производство муки из российского зерна. В этом заинтересовано достаточно много производителей. Также есть существенная часть турецкого общества, которой интересно укрепление отношений с Россией, включая туризм», — добавил Евсеев. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможном визите в страну российского лидера. Владимир Путин должен принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». С 20 по 22 марта с тройным визитом Москву посетил Председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры стран заключили договоры о сотрудничестве на семь лет. Что стало главным вызовом для Вашингтона, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен. Так как Россия и Китай являются «стратегическими конкурентами» Америки.