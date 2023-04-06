The Diplomat: Путину остался один шаг, чтобы создать антизападный блок

07 апреля 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Путину осталось ослабить напряженность между Пекином и Дели, считает Зишан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину осталось ослабить напряженность между Пекином и Дели для того, чтобы в скором времени сформировать антизападный блок. Об этом заявил обозреватель издания The Diplomat Мохамед Зишан, отметив, что российский лидер уже наладил тесные связи с Китаем и Индией, назвав их «ближайшими союзниками». «Проблема для Путина заключается в том, что Индия подозрительно относится к Китаю из-за противостояния на границе. И пока маловероятно, что Нью-Дели захочет работать с Пекином над построением параллельной экономики, свободной от доллара. <…> Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям Пекина, то на Востоке вполне может сформироваться новый антизападный блок», — публикует мнение Зиашана издание The Diplomat. По словам обозревателя, с начала конфликта на Украине китайско-российская торговля продемонстрировала невероятный рост. Он также сказал, что Москва считает, что Индия, Россия и Китай должны переформировать финансовые отношения на основе новой единой валюты, которой может стать цифровой рубль, рупия или юань. По мнению обозревателя, Вашингтон должен следить за этим куда более внимательно, чем сейчас. URA.RU писало, что председатель КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конкуренция с российско-китайским союзом является главным вызовом для Вашингтона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президенту РФ Владимиру Путину осталось ослабить напряженность между Пекином и Дели для того, чтобы в скором времени сформировать антизападный блок. Об этом заявил обозреватель издания The Diplomat Мохамед Зишан, отметив, что российский лидер уже наладил тесные связи с Китаем и Индией, назвав их «ближайшими союзниками». «Проблема для Путина заключается в том, что Индия подозрительно относится к Китаю из-за противостояния на границе. И пока маловероятно, что Нью-Дели захочет работать с Пекином над построением параллельной экономики, свободной от доллара. <…> Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям Пекина, то на Востоке вполне может сформироваться новый антизападный блок», — публикует мнение Зиашана издание The Diplomat. По словам обозревателя, с начала конфликта на Украине китайско-российская торговля продемонстрировала невероятный рост. Он также сказал, что Москва считает, что Индия, Россия и Китай должны переформировать финансовые отношения на основе новой единой валюты, которой может стать цифровой рубль, рупия или юань. По мнению обозревателя, Вашингтон должен следить за этим куда более внимательно, чем сейчас. URA.RU писало, что председатель КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конкуренция с российско-китайским союзом является главным вызовом для Вашингтона.