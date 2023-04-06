06 апреля 2023

В челябинском районе ищут пропавшего рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак пропал в Агаповском районе на реке Гумбейка Фото:

В Агаповском районе Челябинской области ищут пропавшего рыбака. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Челябинской области

«Совместно с сотрудниками пожарной охраны областные спасатели ведут поисковые работы в Агаповском районе, в районе поселка Гумбейка. 5 апреля на речку Гумбейка выехал на рыбалку мужчина 1952 года рождения. Вечером, после того, как он перестал выходить на связь, родственники обратились за помощью к спасателям», — информирует пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехали спасатели магнитогорского отряда. В результате поисков в камышах на берегу реки была обнаружена перевернутая лодка, но судьба самого рыбака остается неизвестной. Поиски ведутся спасателями и на суше, и на воде.

Как ранее сообщало URA.RU, в Кунашакском районе 6 апреля утонуло четверо рыбаков. Тела троих из них спасатели извлекли из воды, поиски четвертого ведутся.

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В Агаповском районе Челябинской области ищут пропавшего рыбака. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Челябинской области «Совместно с сотрудниками пожарной охраны областные спасатели ведут поисковые работы в Агаповском районе, в районе поселка Гумбейка. 5 апреля на речку Гумбейка выехал на рыбалку мужчина 1952 года рождения. Вечером, после того, как он перестал выходить на связь, родственники обратились за помощью к спасателям», — информирует пресс-служба ведомства. На место происшествия выехали спасатели магнитогорского отряда. В результате поисков в камышах на берегу реки была обнаружена перевернутая лодка, но судьба самого рыбака остается неизвестной. Поиски ведутся спасателями и на суше, и на воде. Как ранее сообщало URA.RU, в Кунашакском районе 6 апреля утонуло четверо рыбаков. Тела троих из них спасатели извлекли из воды, поиски четвертого ведутся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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