В челябинском районе ищут пропавшего рыбака

Рыбак пропал в Агаповском районе на реке Гумбейка Фото: Евгений Архипов © URA.RU

В Агаповском районе Челябинской области ищут пропавшего рыбака. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Челябинской области

«Совместно с сотрудниками пожарной охраны областные спасатели ведут поисковые работы в Агаповском районе, в районе поселка Гумбейка. 5 апреля на речку Гумбейка выехал на рыбалку мужчина 1952 года рождения. Вечером, после того, как он перестал выходить на связь, родственники обратились за помощью к спасателям», — информирует пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехали спасатели магнитогорского отряда. В результате поисков в камышах на берегу реки была обнаружена перевернутая лодка, но судьба самого рыбака остается неизвестной. Поиски ведутся спасателями и на суше, и на воде.

Как ранее сообщало URA.RU, в Кунашакском районе 6 апреля утонуло четверо рыбаков. Тела троих из них спасатели извлекли из воды, поиски четвертого ведутся.