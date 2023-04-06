Президент Бразилии разнес Запад из-за Украины

Президент Бразилии да Силва: Запад вмешался в конфликт на Украине, не попытавшись решить его мирным путем

07 апреля 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Запад стал спонсировать Украину оружием после начала конфликта, отметил Луис да Силва Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада не стали инициировать переговоры между Украиной и Россией, а сразу вступили в конфликт. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва во время пресс-завтрака по случаю 100 дней с начала президентства. «Мы думаем, что развитые страны, особенно Европейский Союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в конфликт так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров», — заявил Луис Инасиу да Силва. Его слова приводит бразильское издание Antagonista . Луис Инасиу да Силва отметил, что вопрос Крыма не подлежит обсуждению между Москвой и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский не может хотеть всего, что ему угодно, заключил бразильский лидер. В марте 2022 года Луис да Силва заявлял, что политика президента США Джо Байдена на Украине спровоцировала конфликт. Спустя год он предложил создать «мирный клуб» с участием Китая для урегулирования конфликта на Украине, сообщает RT. Глава МИД Бразилии Мауру Виейру отметил, что страна заинтересована в организации встречи, которая может привести к миру на Украине.

Страны Запада не стали инициировать переговоры между Украиной и Россией, а сразу вступили в конфликт. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва во время пресс-завтрака по случаю 100 дней с начала президентства. «Мы думаем, что развитые страны, особенно Европейский Союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в конфликт так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров», — заявил Луис Инасиу да Силва. Его слова приводит бразильское издание Antagonista. Луис Инасиу да Силва отметил, что вопрос Крыма не подлежит обсуждению между Москвой и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский не может хотеть всего, что ему угодно, заключил бразильский лидер. В марте 2022 года Луис да Силва заявлял, что политика президента США Джо Байдена на Украине спровоцировала конфликт. Спустя год он предложил создать «мирный клуб» с участием Китая для урегулирования конфликта на Украине, сообщает RT. Глава МИД Бразилии Мауру Виейру отметил, что страна заинтересована в организации встречи, которая может привести к миру на Украине.