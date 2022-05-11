В Бразилии обвинили Байдена в начале спецоперации на Украине

12 мая 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Экс-президент Бразилии Лула да Силва: Байден спровоцировала спецоперацию на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва. «В чем причина начала боевых действий на Украине? В НАТО? Тогда США и Европе следовало сказать: „Украина не вступит в НАТО“. Это решило бы проблему», — высказался Силва в интервью журналу Time. Он уверен, что Байден заблуждался в оценке российско-украинских отношений. Кроме того, Луис Инасиу Лула да Силва убежден, что так как США обладают большим политическим влиянием, Джо Байден имел возможность более активно принимать участие в развитии ситуации на Украине. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие. По мнению спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, США специально делают все возможное, чтобы спецоперация на Украине затянулась. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Политика президента США Джо Байдена спровоцировала начало спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва. «В чем причина начала боевых действий на Украине? В НАТО? Тогда США и Европе следовало сказать: „Украина не вступит в НАТО“. Это решило бы проблему», — высказался Силва в интервью журналу Time. Он уверен, что Байден заблуждался в оценке российско-украинских отношений. Кроме того, Луис Инасиу Лула да Силва убежден, что так как США обладают большим политическим влиянием, Джо Байден имел возможность более активно принимать участие в развитии ситуации на Украине. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие. По мнению спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, США специально делают все возможное, чтобы спецоперация на Украине затянулась.