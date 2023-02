Курганский боец: на фронте за Россию воюет двойник голливудской звезды. Видео

Курганец нашел в зоне СВО двойника голливудской звезды Марка Уолберга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганец нашел в зоне спецоперации на Украине двойника голливудской звезды Марка Уолберга, который сражается за Россию вместе с казаками. Кадрами с фронта с корреспондентом URA.RU поделился доброволец из батальона «Енисей» Александр Пылков. «Hello! My name is Mark Wahlberg. (Привет! Меня зовут Марк Уолберг — прим. URA.RU). Я приехал сюда воевать за Россию. Победа будет за нами», — сказал двойник голливудской звезды на видео. «Скоро к нам подтянутся и другие. Киану Ривз, ждем тебя тут. Нам нужен Джон Уик (киногерой, которого играл актер Киану Ривз) на передовой. Ждем тебя, брат. Я знаю, что ты за правду. Приезжай, будем вместе бить врагов, бить зло», — добавил курганец. Сходство военного с американским актером оказалось настолько сильным, что многие в соцсетях поверили, что на видео была именно знаменитость. Позже автор ролика уточнил, что это была шутка, а человек просто очень похож на Уолберга. Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец встретился с пленным солдатом ВСУ и узнал, как к ним относятся на передовой. Также сообщалось, что главред RT Маргарита Симоньян высоко оценила ролик курганца, который снял военных разных национальностей, сражающихся за Россию. По словам журналистки, это самый лучший видеоролик за все время спецоперации. Специальная военная операция ВС РФ на территории Украины длится более года. О ее начала объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. По его словам, спецоперация направлена на освобождение и защиту населения Донбасса от геноцида киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

