Пермяк погиб в боях за Бахмут

Уроженец Осинского округа Пермского края Андрей Бабкин погиб в боях за Бахмут (Артемовск, ДНР). Об этом администрация округа сообщает на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в городе Артемовске погиб наш земляк — Бабкин Андрей Юрьевич», — говорится в публикации. Военнослужащий погиб 1 февраля.
Прощание с Андреем Бабкиным пройдет 7 апреля в поселке Песьянка. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главной целью спецоперации является защита мирных жителей Донбасса.
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