Пермяк погиб в боях за Бахмут

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, смерть, гвоздики, похороны, поминки, солдат
Прощание с погибшим пройдет 7 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Осинского округа Пермского края Андрей Бабкин погиб в боях за Бахмут (Артемовск, ДНР). Об этом администрация округа сообщает на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в городе Артемовске погиб наш земляк — Бабкин Андрей Юрьевич», — говорится в публикации. Военнослужащий погиб 1 февраля.

Прощание с Андреем Бабкиным пройдет 7 апреля в поселке Песьянка. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главной целью спецоперации является защита мирных жителей Донбасса.

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Уроженец Осинского округа Пермского края Андрей Бабкин погиб в боях за Бахмут (Артемовск, ДНР). Об этом администрация округа сообщает на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в городе Артемовске погиб наш земляк — Бабкин Андрей Юрьевич», — говорится в публикации. Военнослужащий погиб 1 февраля. Прощание с Андреем Бабкиным пройдет 7 апреля в поселке Песьянка. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главной целью спецоперации является защита мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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