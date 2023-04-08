Депутат Госдумы Гусев призвал создать дружины на границах РФ для защиты от диверсантов

08 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Дружинников необходимо мотивировать деньгами или дополнительными выходными, сказал Дмиторий Гусев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На приграничных территориях нужно создать обученные вооруженные народные дружины при полиции или Минобороны РФ для защиты населения от диверсантов из Украины. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду»), входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев. «Нужно создавать такие народные дружины, отряды самообороны. Но их надо учить. Людей идти туда нужно мотивировать. Может быть, это будут отгулы, может быть, это будут доплаты какие-то. Их надо организовывать. Эта задача, конечно, власти и наших Вооруженных сил. Можно сделать при полиции, чтобы помогать наводить порядок. Но если речь идет о том, что переходят [границу] диверсионные группы, то есть обученные воинские подразделения какие-то, то, конечно, это нужно делать с Министерством обороны. Надо этим людям дать возможность носить оружие. Надо их обучить защищаться и защищать. Нужна подготовка и содействие властей. Людей нужно мотивировать», — сказал Дмитрий Гусев. Депутат подчеркнул, что если власти не возьмутся за подготовку дружин, люди сделают это самостоятельно. «В 2014 году в Донбассе все начиналось именно с отрядов самообороны, с народных дружин. Когда мужики в Донбассе поняли, что та власть, которая захватила Киев, придет к ним и что это будут нацисты. Они идут их убивать. У них не оставалось ничего, кроме как самим взять оружие в руки и пойти защищать свои земли. Здесь такая же история. У нас другого выхода нет. Если власть этого не сделает, люди это сделают сами. Потому что поймут, что по-другому им свои дома не защитить. Нужно этим заняться региональным властям, полиции и Министерству обороны», — объяснил собеседник URA.RU. Украина предпринимает систематические попытки атаковать приграничные регионы России. Для этого они используют различные дроны и небольшие диверсионные группы. В начале марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Они захватили заложников и заминировали часть территории. В апреле УФСБ Брянской области предотвратила попытку более 15 украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На приграничных территориях нужно создать обученные вооруженные народные дружины при полиции или Минобороны РФ для защиты населения от диверсантов из Украины. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду»), входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев. «Нужно создавать такие народные дружины, отряды самообороны. Но их надо учить. Людей идти туда нужно мотивировать. Может быть, это будут отгулы, может быть, это будут доплаты какие-то. Их надо организовывать. Эта задача, конечно, власти и наших Вооруженных сил. Можно сделать при полиции, чтобы помогать наводить порядок. Но если речь идет о том, что переходят [границу] диверсионные группы, то есть обученные воинские подразделения какие-то, то, конечно, это нужно делать с Министерством обороны. Надо этим людям дать возможность носить оружие. Надо их обучить защищаться и защищать. Нужна подготовка и содействие властей. Людей нужно мотивировать», — сказал Дмитрий Гусев. Депутат подчеркнул, что если власти не возьмутся за подготовку дружин, люди сделают это самостоятельно. «В 2014 году в Донбассе все начиналось именно с отрядов самообороны, с народных дружин. Когда мужики в Донбассе поняли, что та власть, которая захватила Киев, придет к ним и что это будут нацисты. Они идут их убивать. У них не оставалось ничего, кроме как самим взять оружие в руки и пойти защищать свои земли. Здесь такая же история. У нас другого выхода нет. Если власть этого не сделает, люди это сделают сами. Потому что поймут, что по-другому им свои дома не защитить. Нужно этим заняться региональным властям, полиции и Министерству обороны», — объяснил собеседник URA.RU. Украина предпринимает систематические попытки атаковать приграничные регионы России. Для этого они используют различные дроны и небольшие диверсионные группы. В начале марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Они захватили заложников и заминировали часть территории. В апреле УФСБ Брянской области предотвратила попытку более 15 украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию.