С жильцов крупнейшей управкомпании Кургана пытаются дважды списать деньги

31 марта 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Жильцам домов пришли две квитанции по оплате одной и той же услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жильцам домов управкомпании «Новая Волна», являющейся крупнейшей в городе, приходят две квитанции, в каждой из которых их просят одну и ту же услугу. Об этом URA.RU сообщили жильцы дома. «Мы получили две квитанции за обслуживание дома. Позвонили в „Новую волну“. Там сказали, что нужно платить только им, в РКЦ „Актив“, но нам не очень хочется платить в компанию, о которой стало известно недавно», — рассказала URA.RU жительница дома. Она добавила, что в этих квитанциях даже отличается сумма платежа. Другая жительница дома сообщила URA.RU, что также получила две квитанции. Она не собирается оплачивать услуги, пока ситуация остается неопределенной, так как боится отдать деньги впустую. Также жильцы домов заметили, что в квитанциях за март от ЕРЦ «Прогресс» у них нет ничего в строке, где должна быть указана сумма за обслуживание дома. В компании «Восток», чьей дочерней организацией является ЕРЦ «Прогресс», URA.RU объяснили, что представители «Новой Волны» не предоставила им данные по начислениям и суммам к оплате. Ранее представители управкомпании сообщили жильцам, что теперь деньги за обслуживание домов нужно платить не ЕРЦ «Прогресс», а новым владельцам «Новой Волны» РКЦ «Актив». Так как, по их словам, «Прогресс» не выполняет обязанности в рамках действующего договора. В ЕРЦ опровергли это, добавив, что договор с ними не был расторгнут. Это связано с тем, что его можно расторгнуть или по обоюдному согласию, или через суд, чего не было сделано. Эту услугу можно оплатить в офисе ЕРЦ или дистанционно. Представители мэрии сообщали о массовых жалобах жильцов на работу «Новой Волны». В УК обвинили в этих проблемах подрядчика, который не работает у них с февраля. По данным «Востока», управкомпания должна ресурсоснабжающим организациям более 100 млн рублей. При этом жильцы за четыре года недоплатили УК 7,7 млн рублей. Сотрудники «Востока» подали иск о признании «Новой Волны» банкротом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане жильцам домов управкомпании «Новая Волна», являющейся крупнейшей в городе, приходят две квитанции, в каждой из которых их просят одну и ту же услугу. Об этом URA.RU сообщили жильцы дома. «Мы получили две квитанции за обслуживание дома. Позвонили в „Новую волну“. Там сказали, что нужно платить только им, в РКЦ „Актив“, но нам не очень хочется платить в компанию, о которой стало известно недавно», — рассказала URA.RU жительница дома. Она добавила, что в этих квитанциях даже отличается сумма платежа. Другая жительница дома сообщила URA.RU, что также получила две квитанции. Она не собирается оплачивать услуги, пока ситуация остается неопределенной, так как боится отдать деньги впустую. Также жильцы домов заметили, что в квитанциях за март от ЕРЦ «Прогресс» у них нет ничего в строке, где должна быть указана сумма за обслуживание дома. В компании «Восток», чьей дочерней организацией является ЕРЦ «Прогресс», URA.RU объяснили, что представители «Новой Волны» не предоставила им данные по начислениям и суммам к оплате. Ранее представители управкомпании сообщили жильцам, что теперь деньги за обслуживание домов нужно платить не ЕРЦ «Прогресс», а новым владельцам «Новой Волны» РКЦ «Актив». Так как, по их словам, «Прогресс» не выполняет обязанности в рамках действующего договора. В ЕРЦ опровергли это, добавив, что договор с ними не был расторгнут. Это связано с тем, что его можно расторгнуть или по обоюдному согласию, или через суд, чего не было сделано. Эту услугу можно оплатить в офисе ЕРЦ или дистанционно. Представители мэрии сообщали о массовых жалобах жильцов на работу «Новой Волны». В УК обвинили в этих проблемах подрядчика, который не работает у них с февраля. По данным «Востока», управкомпания должна ресурсоснабжающим организациям более 100 млн рублей. При этом жильцы за четыре года недоплатили УК 7,7 млн рублей. Сотрудники «Востока» подали иск о признании «Новой Волны» банкротом.