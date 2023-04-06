Военные из зоны СВО показали, как курганская БМП уничтожает вражеские позиции. Видео

07 апреля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Военные показали работу курганской БМП-3 в зоне спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие показали, как курганская БМП-3 уничтожает позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины) в зоне спецоперации. Кадры работы экипажа боевой машины пехоты опубликовано в группе «Вежливые Люди» в соцсети «ВКонтакте». Военная техника производится на оборонном предприятии «Курганмашзавод». На видео военные, используя тепловизор, стреляют из 100-милиметровой пушки БМП-3 по противнику в ночное время. «Там в лесополосе укрывались три солдата ВСУ. Теперь на позиции никого нет. Пустота», — сказал один из бойцов после обстрела противника. Ранее URA.RU писало, что военкор из ДНР Владлен Татарский назвал курганскую БМП-3 самой лучшей. Также сообщалось, что боец из спецназа Кадырова рассказал о том, как курганская боевая машина спасала его сослуживцев на фронте. Специальная военная операция (СВО) была объявлена 24 февраля 2023 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение и защиту населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Также он отмечал, что задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

Военнослужащие показали, как курганская БМП-3 уничтожает позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины) в зоне спецоперации. Кадры работы экипажа боевой машины пехоты опубликовано в группе «Вежливые Люди» в соцсети «ВКонтакте». Военная техника производится на оборонном предприятии «Курганмашзавод». На видео военные, используя тепловизор, стреляют из 100-милиметровой пушки БМП-3 по противнику в ночное время. «Там в лесополосе укрывались три солдата ВСУ. Теперь на позиции никого нет. Пустота», — сказал один из бойцов после обстрела противника. Ранее URA.RU писало, что военкор из ДНР Владлен Татарский назвал курганскую БМП-3 самой лучшей. Также сообщалось, что боец из спецназа Кадырова рассказал о том, как курганская боевая машина спасала его сослуживцев на фронте. Специальная военная операция (СВО) была объявлена 24 февраля 2023 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение и защиту населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Также он отмечал, что задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.