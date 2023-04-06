Курганские бронетранспортеры помогают спасать раненых бойцов в зоне СВО. Видео

07 апреля 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Десантники эвакуируют раненых бойцов на курганской БТР-МДМ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», которые производит «Курганмашзавод», помогают спасать раненых из-под обстрелов в зоне спецоперации на Украине. Кадры работы эвакуационного медподразделения ВДВ опубликовано в группе Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». «В ходе работы о старшего начальника получили задачу на эвакуацию раненых. В составе эвакуационной группы выдвинулись на санитарном БТР-МДМ „Ракушка“ на данный рубеж. Произвели быструю загрузку раненых, после чего уехали. Благодаря этому были спасены жизни наших военнослужащих», — сказал фельдшер десантно-штурмового батальона ВДВ с позывным «Модуль». Ранее URA.RU писало, что военные ВС РФ из зоны спецоперации показали, как курганская БМП-3 уничтожает вражеские позиции. Высоко оценивал боевую машину военкор Владлен Татарский. Военный из Донецка назвал ее самой лучшей техникой. Также сообщалось, что курганские БТР-МДМ помогают бойцам ЧВК «Вагнер» в Бахмуте.

Бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», которые производит «Курганмашзавод», помогают спасать раненых из-под обстрелов в зоне спецоперации на Украине. Кадры работы эвакуационного медподразделения ВДВ опубликовано в группе Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». «В ходе работы о старшего начальника получили задачу на эвакуацию раненых. В составе эвакуационной группы выдвинулись на санитарном БТР-МДМ „Ракушка“ на данный рубеж. Произвели быструю загрузку раненых, после чего уехали. Благодаря этому были спасены жизни наших военнослужащих», — сказал фельдшер десантно-штурмового батальона ВДВ с позывным «Модуль». Ранее URA.RU писало, что военные ВС РФ из зоны спецоперации показали, как курганская БМП-3 уничтожает вражеские позиции. Высоко оценивал боевую машину военкор Владлен Татарский. Военный из Донецка назвал ее самой лучшей техникой. Также сообщалось, что курганские БТР-МДМ помогают бойцам ЧВК «Вагнер» в Бахмуте.