Старший лейтенант армии ДНР раскрыл, что станет переломным моментом для ВСУ

Старший лейтенант армии ДНР Матюшин: украинцы побегут после сдачи Артемовска

Донецк подвергается обстрелам из тяжелых видов вооружения, сказал Александр Матюшин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полное освобождение Бахмута (Артемовска) или продвижение России под Донецком могут стать переломными для боевого духа украинских солдат, и они начнут бежать с поля боя при приближении армии РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин.

«Должен появиться некий перелом, когда украинская армия не будет так стойко стоять и сама будет бежать. Пока они еще стоят насмерть. Вроде и люди есть (с российской стороны — прим. ред.), линяя фронта вроде растянута. Дух должен сломаться, чтобы они бежали при виде приближающихся русских войск. Вполне возможно, таким рубежом станет окончательное взятие Артемовска, либо же прорыв под Донецком. Сложно сказать, но в какой-то момент у них дух должен опуститься. Сейчас они буквально наше наступление заваливают своими трупами», — сказал Александр Матюшин.

По его словам, сейчас Донецк обстреливают из тяжелых видов вооружений, и есть необходимость отодвинуть линию фронта дальше. «Противник находится в непосредственной близи к Донецку. Но даже если мы откинем от текущих позиций, то он может спокойно добивать до Донецка из Himars из-под Славянска. Пока мы не выйдем на свои административные границы, Донецк будет находиться под угрозой постоянных обстрелов из различных видов вооружения. Это бывшие границы Донецкой области: Красноармейский район, Славянский нам надо будет полностью освободить. Но тогда они будут под обстрелами, поэтому придется перешагивать даже непосредственно на территорию Малороссии», — объяснил старший лейтенант.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. ВСУ же сейчас пытаются перевезти свои силы из Артемовска в Авдеевку, где идет успешное продвижение ВС РФ.