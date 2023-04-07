Reuters: Си Цзиньпина пытался уговорить Макрона противостоять США

07 апреля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон хочет объединится с Китаем для противодействия США Фото: Официальный сайт Европарламента Китай выстраивает дипломатические отношения с Европой, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном для противодействия с США. Об этом сообщает Reuters. «Председатель КНР Си Цзиньпин будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США. <…> Си Цзиньпин из Китая оказал Макрону необычайно щедрый прием во время государственного визита, который некоторые аналитики рассматривают как признак растущего наступления Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США», — уточняет Reuters, ссылаясь на слова профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн. В целом авторы международного агентства, ссылаясь на аналитиков, уточняют, что Макрон является один из ключевых союзников для Пекина. «В этом смысле Макрон, пожалуй, самый важный партнер Пекина в Европе», — подчеркнул аналитик Rhodium Group Ной Баркин. Журналисты Reuters также приводят слова своих коллег из китайского издания Global Times. Они подчеркивают, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона — это тупик». Ранее сообщалось, что Макрону пытался изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина в отношении России. У него не получилось.

Китай выстраивает дипломатические отношения с Европой, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном для противодействия с США. Об этом сообщает Reuters. «Председатель КНР Си Цзиньпин будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США. <…> Си Цзиньпин из Китая оказал Макрону необычайно щедрый прием во время государственного визита, который некоторые аналитики рассматривают как признак растущего наступления Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США», — уточняет Reuters, ссылаясь на слова профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн. В целом авторы международного агентства, ссылаясь на аналитиков, уточняют, что Макрон является один из ключевых союзников для Пекина. «В этом смысле Макрон, пожалуй, самый важный партнер Пекина в Европе», — подчеркнул аналитик Rhodium Group Ной Баркин. Журналисты Reuters также приводят слова своих коллег из китайского издания Global Times. Они подчеркивают, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона — это тупик». Ранее сообщалось, что Макрону пытался изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина в отношении России. У него не получилось.