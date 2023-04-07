Reuters: Си Цзиньпина пытался уговорить Макрона противостоять США

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон хочет объединится с Китаем для противодействия США Фото:

Китай выстраивает дипломатические отношения с Европой, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном для противодействия с США. Об этом сообщает Reuters.

«Председатель КНР Си Цзиньпин будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США. <…> Си Цзиньпин из Китая оказал Макрону необычайно щедрый прием во время государственного визита, который некоторые аналитики рассматривают как признак растущего наступления Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США», — уточняет Reuters, ссылаясь на слова профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.

В целом авторы международного агентства, ссылаясь на аналитиков, уточняют, что Макрон является один из ключевых союзников для Пекина. «В этом смысле Макрон, пожалуй, самый важный партнер Пекина в Европе», — подчеркнул аналитик Rhodium Group Ной Баркин.

Журналисты Reuters также приводят слова своих коллег из китайского издания Global Times. Они подчеркивают, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона — это тупик».

Ранее сообщалось, что Макрону пытался изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина в отношении России. У него не получилось.

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Китай выстраивает дипломатические отношения с Европой, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном для противодействия с США. Об этом сообщает Reuters. «Председатель КНР Си Цзиньпин будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США. <…> Си Цзиньпин из Китая оказал Макрону необычайно щедрый прием во время государственного визита, который некоторые аналитики рассматривают как признак растущего наступления Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США», — уточняет Reuters, ссылаясь на слова профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн. В целом авторы международного агентства, ссылаясь на аналитиков, уточняют, что Макрон является один из ключевых союзников для Пекина. «В этом смысле Макрон, пожалуй, самый важный партнер Пекина в Европе», — подчеркнул аналитик Rhodium Group Ной Баркин. Журналисты Reuters также приводят слова своих коллег из китайского издания Global Times. Они подчеркивают, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона — это тупик». Ранее сообщалось, что Макрону пытался изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина в отношении России. У него не получилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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