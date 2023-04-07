Spiegel: топ-менеджер Porsche тайно предложил Путину план по спасению автопрома

Член наблюдательного совета автоконцерна Porsche SE, экс-глава австрийской компании Magna Steyr и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением спасти российскую автомобильную промышленность. Для этого ему понадобится 60 миллиардов рублей. Такой информацией располагает Spiegel.
«Предприниматель из Австрии [Зигфрид Вольф] представил в январе план по спасению российского автопрома президенту РФ Владимиру Путину. <…> Для этого нужно 60 миллиардов рублей. <…> Его [Вольфа] трехстраничное письмо начинается со слов: „Дорогой Владимир Владимирович!“», — сообщают авторы материала. Журналисты подчеркивают, что предприниматель хочет производить 270 000 автомобилей для РФ. «В России не хватает качественных автомобилей. Новый инвестиционный проект по возобновлению производства автомобилей мог бы решить эту проблему», — приводят слова Вольфа авторы материала.
Ранее гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский дал прогноз, что доля продаж китайских автомобилей россиянам возрастет до 60%. Также в пресс-службе компании «Русал» рассказали, что в России разработали собственные алюминиевые пигментные пасты для автомобильных материалов. Это новый этап импортозамещения в автомобильной промышленности, подчеркнули представители компании.
Член наблюдательного совета автоконцерна Porsche SE, экс-глава австрийской компании Magna Steyr и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением спасти российскую автомобильную промышленность. Для этого ему понадобится 60 миллиардов рублей. Такой информацией располагает Spiegel. «Предприниматель из Австрии [Зигфрид Вольф] представил в январе план по спасению российского автопрома президенту РФ Владимиру Путину. <…> Для этого нужно 60 миллиардов рублей. <…> Его [Вольфа] трехстраничное письмо начинается со слов: „Дорогой Владимир Владимирович!“», — сообщают авторы материала. Журналисты подчеркивают, что предприниматель хочет производить 270 000 автомобилей для РФ. «В России не хватает качественных автомобилей. Новый инвестиционный проект по возобновлению производства автомобилей мог бы решить эту проблему», — приводят слова Вольфа авторы материала. Ранее гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский дал прогноз, что доля продаж китайских автомобилей россиянам возрастет до 60%. Также в пресс-службе компании «Русал» рассказали, что в России разработали собственные алюминиевые пигментные пасты для автомобильных материалов. Это новый этап импортозамещения в автомобильной промышленности, подчеркнули представители компании.