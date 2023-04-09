09 апреля 2023
08 апреля 2023

Скандальная журналистка из Кургана, ходившая к Путину с температурой, устроилась на МУЗ-ТВ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, ежедневник, блокнот, женские руки, наручные часы, шариковая ручка
Скандальная журналистка из Кургана работает корреспондентом на федеральном канале Фото:

Курганская журналистка Анна Шишминцева, известная тем, что прошла на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным без ПЦР-теста и с температурой, устроилась на федеральный канал МУЗ-ТВ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама Шишминцева.

«Взяли корреспондентом. Работаю сейчас в программе „Pro Новости“, где рассказываются новости как про мировых звезд, так и о российской эстраде. Увидела вакансию и решила попробовать», — рассказала URA.RU курганская журналистка.

Как пояснила Шишминцева, для устройства на работу ей дали тестовое задание — сделать интересный сюжет, тему которого Анна не сообщила. После того, как журналистка сдала его, ее взяли на должность. Недавно Шишминцева посетила музыкальную премию «Жара», где пообщалась с такими исполнителями как Глюкоzа, Zivert, Леша Свик и другими. Поговорила журналистка с Оксаной Самойловой, которая сейчас занимается решением семейных проблем со своим мужем, рэпером Джиганом.

Ранее URA.RU писало о скандале, который произошел из-за курганской журналистки. Анна Шишминцев прошла на мероприятие с Путиным с температурой и просроченным ПЦР-тестом. После скандала девушка сдала два теста на коронавирус. Спустя время, у Шишминцевой нашли COVID.

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Курганская журналистка Анна Шишминцева, известная тем, что прошла на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным без ПЦР-теста и с температурой, устроилась на федеральный канал МУЗ-ТВ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама Шишминцева. «Взяли корреспондентом. Работаю сейчас в программе „Pro Новости“, где рассказываются новости как про мировых звезд, так и о российской эстраде. Увидела вакансию и решила попробовать», — рассказала URA.RU курганская журналистка. Как пояснила Шишминцева, для устройства на работу ей дали тестовое задание — сделать интересный сюжет, тему которого Анна не сообщила. После того, как журналистка сдала его, ее взяли на должность. Недавно Шишминцева посетила музыкальную премию «Жара», где пообщалась с такими исполнителями как Глюкоzа, Zivert, Леша Свик и другими. Поговорила журналистка с Оксаной Самойловой, которая сейчас занимается решением семейных проблем со своим мужем, рэпером Джиганом. Ранее URA.RU писало о скандале, который произошел из-за курганской журналистки. Анна Шишминцев прошла на мероприятие с Путиным с температурой и просроченным ПЦР-тестом. После скандала девушка сдала два теста на коронавирус. Спустя время, у Шишминцевой нашли COVID.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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