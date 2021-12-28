В Кургане у журналистки, которую не пустили к Путину, нашли COVID

Курганские журналистки не попали на пресс-конференцию к Путину из-за просроченных тестов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021

У одной из курганских журналисток, которая ездила в Москву на большую пресс-конференцию Владимира Путина (23 декабря), но не смогла пройти туда из-за отсутствия корректного ПЦР-теста, обнаружили коронавирус. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника близких к СМИ.

«Недавно у журналистки появились симптомы ОРВИ. Она сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным. Сейчас контактные лица находятся на самоизоляции. Сроки заражения, конечно, не известны. Может это было лишь несколько дней назад», — уточнили инсайдеры.

Они добавили, что с даты пресс-конференции президента прошла почти неделя. Девушку не пропустили на мероприятие, проходившее в московском «Манеже», так как у нее был просрочен тест на COVID. Вместо даты 22 декабря, на справке стояла дата 21 декабря.

URA.RU ранее писало, что двое из трех журналисток из Кургана, аккредитованных на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, не смогли попасть на это мероприятие из-за просроченных ПЦР-тестов. Третья журналистка, Анна Шишминцева, призналась, что была с просроченным тестом и с температурой. Директор курганского медиахолдинга «Область 45», где работает Шишминцева, Татьяна Хильчук назвала такие шутки неуместными, но отметила, что журналистка это осознала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пост Шишминцевой «эмоциональной несдержанностью, которая не имеет отношения к реальности».

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