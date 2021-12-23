Курганская журналистка после скандала сдала два теста на COVID

Журналистка сдала ПЦР-тесты 24 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева 24 декабря сдала два ПЦР-теста, которые показали, что у нее нет коронавируса. Об этом Шишминцева написала в своем instagram-аккаунте. Ранее она призналась, что прошла на пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой

«Сегодня я сдала два ПЦР-теста в разных местах, сходила к терапевту, сдала анализ крови, респираторных и ковида у меня нет. <…> Повторюсь, повышенная температура была связана с волнением. Простите за то, что подвергла риску ваше здоровье», — написала журналистка.

Она попросила прощения у коллег-журналистов и организаторов пресс-конференции за неудачную шутку и назвала это глупым поступком. К посту Шишминцева приложила документы, подтверждающие, что у нее не обнаружили коронавирус.

Ранее журналистка сообщила в Instagram, что прошла на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом, но позже отредактировала свой пост и заявила, что температура поднялась от волнения и недосыпа. Директор курганского медиахолдинга «Область 45», где работает Шишминцева, Татьяна Хильчук назвала такие шутки неуместными, но отметила, что журналистка это осознала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пост Шишминцевой «эмоциональной несдержанностью, которая не имеет к реальности отношения».

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