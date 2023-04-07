В Польше предложили новый план раздела Украины после СВО

Украина могла бы войти в состав Польши, для успешного противодействия России после окончания конфликта. Этот вариант позволит Киеву быстрее вступить в Евросоюз и НАТО. Так считает польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе.
«Польские специалисты советуют восстановить историческую польскую республику [Речь Посполитая]. Речь идет об углубленном сотрудничестве между странами нашего региона, в первую очередь Польшей и Украиной», — написал Томаш Гжегож Гроссе в материале для польской газеты Rzeczpospolita. По его мнению, к такому же выводу приходят и американские специалисты. Обозреватель уверен, что данный шаг мог бы помочь Украине с вступлением в Евросоюз и НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что Россия пристально наблюдает за отношениями Украины и Польши. Объединение с Украиной не отвечает интересам Польши, заявила бывший посол республики в РФ Катажина Пелчинская-Наленч, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой. Лидеры обсуждали поддержку Киева и потенциальное членство Украины в НАТО и ЕС. Дуда после визита Зеленского призвал своих соотечественников продолжать помогать украинцам, сообщает Nation news. В Польше испугались создания единого государства с Украиной.
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Украина могла бы войти в состав Польши, для успешного противодействия России после окончания конфликта. Этот вариант позволит Киеву быстрее вступить в Евросоюз и НАТО. Так считает польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе. «Польские специалисты советуют восстановить историческую польскую республику [Речь Посполитая]. Речь идет об углубленном сотрудничестве между странами нашего региона, в первую очередь Польшей и Украиной», — написал Томаш Гжегож Гроссе в материале для польской газеты Rzeczpospolita. По его мнению, к такому же выводу приходят и американские специалисты. Обозреватель уверен, что данный шаг мог бы помочь Украине с вступлением в Евросоюз и НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что Россия пристально наблюдает за отношениями Украины и Польши. Объединение с Украиной не отвечает интересам Польши, заявила бывший посол республики в РФ Катажина Пелчинская-Наленч, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой. Лидеры обсуждали поддержку Киева и потенциальное членство Украины в НАТО и ЕС. Дуда после визита Зеленского призвал своих соотечественников продолжать помогать украинцам, сообщает Nation news. В Польше испугались создания единого государства с Украиной.