В Польше приняли жесткие меры против ввоза зерна из Украины

Власти Польши ограничили поставки украинского зерна в страну, так как дешевое зерно из Украины бьет по карманам местных фермеров. Впрочем, речь не идет о транзите зерна через польскую территорию, отметил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.
«Украинская сторона сделала предложение на некоторое время очень сильно ограничить, а на этот момент полностью остановить ввоз зерна в Польшу, но мы не говорим о транзите», — сообщил Роберт Телус в эфире телеканала
Ранее URA.RU рассказало, что неконтролируемый ввоз зерна из Украины привел к всплеску недовольства со стороны фермеров, так как из-за дешевого зерна им трудно реализовать урожай, выращенный в Польше. Фермеры несколько раз перекрывали польско-украинские пограничные пункты, пытаясь помешать ввозу украинского хлеба.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!