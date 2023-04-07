07 апреля 2023

В Польше приняли жесткие меры против ввоза зерна из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
Власти Польши ограничат ввоз зерна с Украины до лета Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Власти Польши ограничили поставки украинского зерна в страну, так как дешевое зерно из Украины бьет по карманам местных фермеров. Впрочем, речь не идет о транзите зерна через польскую территорию, отметил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

«Украинская сторона сделала предложение на некоторое время очень сильно ограничить, а на этот момент полностью остановить ввоз зерна в Польшу, но мы не говорим о транзите», — сообщил Роберт Телус в эфире телеканала Polsat News. Он также добавил, что ему понятны эмоции польских фермеров, потому что они борются за свои интересы.

Ранее URA.RU рассказало, что неконтролируемый ввоз зерна из Украины привел к всплеску недовольства со стороны фермеров, так как из-за дешевого зерна им трудно реализовать урожай, выращенный в Польше. Фермеры несколько раз перекрывали польско-украинские пограничные пункты, пытаясь помешать ввозу украинского хлеба.

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Власти Польши ограничили поставки украинского зерна в страну, так как дешевое зерно из Украины бьет по карманам местных фермеров. Впрочем, речь не идет о транзите зерна через польскую территорию, отметил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. «Украинская сторона сделала предложение на некоторое время очень сильно ограничить, а на этот момент полностью остановить ввоз зерна в Польшу, но мы не говорим о транзите», — сообщил Роберт Телус в эфире телеканала Polsat News. Он также добавил, что ему понятны эмоции польских фермеров, потому что они борются за свои интересы. Ранее URA.RU рассказало, что неконтролируемый ввоз зерна из Украины привел к всплеску недовольства со стороны фермеров, так как из-за дешевого зерна им трудно реализовать урожай, выращенный в Польше. Фермеры несколько раз перекрывали польско-украинские пограничные пункты, пытаясь помешать ввозу украинского хлеба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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