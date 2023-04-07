07 апреля 2023

Ilta-Sanomat: НАТО попытается руками Финляндии собрать информацию о передвижениях ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
База СОБР Управления Росгвардии по Пермскому краю. Гамово.Пермь, десант, бтр, наступление, штурм, собр, бой, спецназ, омон, чвк, сво, штурмовики, боевая задача, дшг
НАТО хочет использовать Финляндию в своих целях Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Вступление Финландии в НАТО позволит увеличить возможности для сбора информации о передвижении войск ВС РФ. Об этом сообщает газета «Ilta-Sanomat».

«Вступление Финляндии в НАТО дает оборонному альянсу новые возможности для сбора информации о передвижении российских вооруженных сил. В Европе легче подготовиться к новым неприятным сюрпризам», — пишет издание.

В материале отмечается, что членство Финляндии в НАТО обеспечит стране защиту в случае нападения стран Балтии. При этом, финское издание подчеркивает, что страна не станет обузой для альянса и предоставит новые возможности.

Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия официально вступила в НАТО. Также агентство передавало слова президента Финляндии Саули Нийнисте, что членство в альянсе не направлено против России.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Вступление Финландии в НАТО позволит увеличить возможности для сбора информации о передвижении войск ВС РФ. Об этом сообщает газета «Ilta-Sanomat». «Вступление Финляндии в НАТО дает оборонному альянсу новые возможности для сбора информации о передвижении российских вооруженных сил. В Европе легче подготовиться к новым неприятным сюрпризам», — пишет издание. В материале отмечается, что членство Финляндии в НАТО обеспечит стране защиту в случае нападения стран Балтии. При этом, финское издание подчеркивает, что страна не станет обузой для альянса и предоставит новые возможности. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия официально вступила в НАТО. Также агентство передавало слова президента Финляндии Саули Нийнисте, что членство в альянсе не направлено против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...