Ilta-Sanomat: НАТО попытается руками Финляндии собрать информацию о передвижениях ВС РФ 08 апреля 2023 в 04:38 Размер текста - 17 + НАТО хочет использовать Финляндию в своих целях Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Вступление Финландии в НАТО позволит увеличить возможности для сбора информации о передвижении войск ВС РФ. Об этом сообщает газета «Ilta-Sanomat». «Вступление Финляндии в НАТО дает оборонному альянсу новые возможности для сбора информации о передвижении российских вооруженных сил. В Европе легче подготовиться к новым неприятным сюрпризам», — пишет издание. В материале отмечается, что членство Финляндии в НАТО обеспечит стране защиту в случае нападения стран Балтии. При этом, финское издание подчеркивает, что страна не станет обузой для альянса и предоставит новые возможности. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия официально вступила в НАТО. Также агентство передавало слова президента Финляндии Саули Нийнисте, что членство в альянсе не направлено против России. Вступление Финландии в НАТО позволит увеличить возможности для сбора информации о передвижении войск ВС РФ. Об этом сообщает газета «Ilta-Sanomat». «Вступление Финляндии в НАТО дает оборонному альянсу новые возможности для сбора информации о передвижении российских вооруженных сил. В Европе легче подготовиться к новым неприятным сюрпризам», — пишет издание. В материале отмечается, что членство Финляндии в НАТО обеспечит стране защиту в случае нападения стран Балтии. При этом, финское издание подчеркивает, что страна не станет обузой для альянса и предоставит новые возможности. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия официально вступила в НАТО. Также агентство передавало слова президента Финляндии Саули Нийнисте, что членство в альянсе не направлено против России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям