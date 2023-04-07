Ilta-Sanomat: НАТО попытается руками Финляндии собрать информацию о передвижениях ВС РФ

Вступление Финландии в НАТО позволит увеличить возможности для сбора информации о передвижении войск ВС РФ. Об этом сообщает газета «Ilta-Sanomat».
«Вступление Финляндии в НАТО дает оборонному альянсу новые возможности для сбора информации о передвижении российских вооруженных сил. В Европе легче подготовиться к новым неприятным сюрпризам», —
В материале отмечается, что членство Финляндии в НАТО обеспечит стране защиту в случае нападения стран Балтии. При этом, финское издание подчеркивает, что страна не станет обузой для альянса и предоставит новые возможности.
Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия официально вступила в НАТО. Также агентство передавало слова президента Финляндии Саули Нийнисте, что членство в альянсе не направлено против России.
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