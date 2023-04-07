07 апреля 2023

Блинкен высказался о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной

Блинкен исключил начало мирных переговоров по Украине в ближайшее время
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной пока исключены, считает Блинкен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной на данный момент исключены. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о возможности переговоров между Москвой и Киевом. Мнение госсекретаря опубликовала газета Unternehmen heute со ссылкой на издание Funke.

По его словам, Украина не согласится на условия, предлагаемые российской стороной. Блинкен считает, что в связи с этим переговоры между двумя странами в ближайшее время не состоятся.

Ранее Блинкен заявлял, что призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки.

URA.RU писало, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине предложил председатель КНР СИ Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

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Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной на данный момент исключены. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о возможности переговоров между Москвой и Киевом. Мнение госсекретаря опубликовала газета Unternehmen heute со ссылкой на издание Funke. По его словам, Украина не согласится на условия, предлагаемые российской стороной. Блинкен считает, что в связи с этим переговоры между двумя странами в ближайшее время не состоятся. Ранее Блинкен заявлял, что призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки. URA.RU писало, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине предложил председатель КНР СИ Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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