Блинкен высказался о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной на данный момент исключены. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о возможности переговоров между Москвой и Киевом. Мнение госсекретаря опубликовала газета Unternehmen heute со ссылкой на издание Funke.
По его словам, Украина не согласится на условия, предлагаемые российской стороной. Блинкен считает, что в связи с этим переговоры между двумя странами в ближайшее время не состоятся.
Ранее Блинкен заявлял, что призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки.
URA.RU писало, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине предложил председатель КНР СИ Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной на данный момент исключены. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о возможности переговоров между Москвой и Киевом. Мнение госсекретаря опубликовала газета Unternehmen heute со ссылкой на издание Funke. По его словам, Украина не согласится на условия, предлагаемые российской стороной. Блинкен считает, что в связи с этим переговоры между двумя странами в ближайшее время не состоятся. Ранее Блинкен заявлял, что призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки. URA.RU писало, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине предложил председатель КНР СИ Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.