Блинкен высказался о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной

Блинкен исключил начало мирных переговоров по Украине в ближайшее время

08 апреля 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной пока исключены, считает Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной на данный момент исключены. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о возможности переговоров между Москвой и Киевом. Мнение госсекретаря опубликовала газета Unternehmen heute со ссылкой на издание Funke. По его словам, Украина не согласится на условия, предлагаемые российской стороной. Блинкен считает, что в связи с этим переговоры между двумя странами в ближайшее время не состоятся. Ранее Блинкен заявлял, что призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки. URA.RU писало, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине предложил председатель КНР СИ Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной на данный момент исключены. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о возможности переговоров между Москвой и Киевом. Мнение госсекретаря опубликовала газета Unternehmen heute со ссылкой на издание Funke. По его словам, Украина не согласится на условия, предлагаемые российской стороной. Блинкен считает, что в связи с этим переговоры между двумя странами в ближайшее время не состоятся. Ранее Блинкен заявлял, что призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки. URA.RU писало, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине предложил председатель КНР СИ Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.