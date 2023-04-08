Военкор Рожин: зачистка Артемовска займет несколько дней

Разминирование и зачистка Бахмута (Артемовск) займет несколько дней. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что будет с городом в ближайшие дни во время отступления ВСУ.
«Одна только зачистка Артемовска займет несколько дней. Не говоря уже о разминировании», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ будут отступать из Бахмута так же, как из Соледара. По его словам, не все украинские бойцы смогут покинуть город.
В день освобождения Бахмута город официально станет Артемовском, продолжил Рожин. Он отметил, что переименование города может произойти после конца спецоперации.
Вечером 7 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в городе идут за железнодорожный вокзал. Вокзал является важным логистическим узлом. О юридическом взятии города Пригожин сообщил 3 апреля, сообщает «Национальная служба новостей».
Во время освобождение Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел бойцов ВСУ. На тот момент Пригожин уже отметил, что Соледар взят под контроль.
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Разминирование и зачистка Бахмута (Артемовск) займет несколько дней. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что будет с городом в ближайшие дни во время отступления ВСУ. «Одна только зачистка Артемовска займет несколько дней. Не говоря уже о разминировании», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ будут отступать из Бахмута так же, как из Соледара. По его словам, не все украинские бойцы смогут покинуть город. В день освобождения Бахмута город официально станет Артемовском, продолжил Рожин. Он отметил, что переименование города может произойти после конца спецоперации. Вечером 7 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в городе идут за железнодорожный вокзал. Вокзал является важным логистическим узлом. О юридическом взятии города Пригожин сообщил 3 апреля, сообщает «Национальная служба новостей». Во время освобождение Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел бойцов ВСУ. На тот момент Пригожин уже отметил, что Соледар взят под контроль.