Военкор Рожин: зачистка Артемовска займет несколько дней

08 апреля 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

После освобождения Бахмута город будет переименован в Артемовск, отметил Борис Рожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разминирование и зачистка Бахмута (Артемовск) займет несколько дней. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что будет с городом в ближайшие дни во время отступления ВСУ. «Одна только зачистка Артемовска займет несколько дней. Не говоря уже о разминировании», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале . Он отметил, что ВСУ будут отступать из Бахмута так же, как из Соледара. По его словам, не все украинские бойцы смогут покинуть город. В день освобождения Бахмута город официально станет Артемовском, продолжил Рожин. Он отметил, что переименование города может произойти после конца спецоперации. Вечером 7 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в городе идут за железнодорожный вокзал. Вокзал является важным логистическим узлом. О юридическом взятии города Пригожин сообщил 3 апреля, сообщает «Национальная служба новостей». Во время освобождение Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел бойцов ВСУ. На тот момент Пригожин уже отметил, что Соледар взят под контроль.

Разминирование и зачистка Бахмута (Артемовск) займет несколько дней. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что будет с городом в ближайшие дни во время отступления ВСУ. «Одна только зачистка Артемовска займет несколько дней. Не говоря уже о разминировании», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ будут отступать из Бахмута так же, как из Соледара. По его словам, не все украинские бойцы смогут покинуть город. В день освобождения Бахмута город официально станет Артемовском, продолжил Рожин. Он отметил, что переименование города может произойти после конца спецоперации. Вечером 7 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в городе идут за железнодорожный вокзал. Вокзал является важным логистическим узлом. О юридическом взятии города Пригожин сообщил 3 апреля, сообщает «Национальная служба новостей». Во время освобождение Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел бойцов ВСУ. На тот момент Пригожин уже отметил, что Соледар взят под контроль.