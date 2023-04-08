Военкор Рожин: зачистка Артемовска займет несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, операция, штурм, спецоперация, спецназ, военнные, солдат, сво, специальная военная операция, взлом двери
После освобождения Бахмута город будет переименован в Артемовск, отметил Борис Рожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разминирование и зачистка Бахмута (Артемовск) займет несколько дней. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что будет с городом в ближайшие дни во время отступления ВСУ.

«Одна только зачистка Артемовска займет несколько дней. Не говоря уже о разминировании», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ будут отступать из Бахмута так же, как из Соледара. По его словам, не все украинские бойцы смогут покинуть город.

В день освобождения Бахмута город официально станет Артемовском, продолжил Рожин. Он отметил, что переименование города может произойти после конца спецоперации.

Вечером 7 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в городе идут за железнодорожный вокзал. Вокзал является важным логистическим узлом. О юридическом взятии города Пригожин сообщил 3 апреля, сообщает «Национальная служба новостей».

Во время освобождение Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел бойцов ВСУ. На тот момент Пригожин уже отметил, что Соледар взят под контроль.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разминирование и зачистка Бахмута (Артемовск) займет несколько дней. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что будет с городом в ближайшие дни во время отступления ВСУ. «Одна только зачистка Артемовска займет несколько дней. Не говоря уже о разминировании», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ будут отступать из Бахмута так же, как из Соледара. По его словам, не все украинские бойцы смогут покинуть город. В день освобождения Бахмута город официально станет Артемовском, продолжил Рожин. Он отметил, что переименование города может произойти после конца спецоперации. Вечером 7 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в городе идут за железнодорожный вокзал. Вокзал является важным логистическим узлом. О юридическом взятии города Пригожин сообщил 3 апреля, сообщает «Национальная служба новостей». Во время освобождение Соледара бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел бойцов ВСУ. На тот момент Пригожин уже отметил, что Соледар взят под контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...