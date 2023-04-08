The Washington Post: украинская армия вынуждена экономить снаряды

08 апреля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

ВСУ вынуждены выбирать цели, чтобы не расходовать зря снаряды, рассказали в The Washington Post Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов советского образца, а снаряды, которые поставляют западные союзники, подходят для ограниченного арсенала вооружений, имеющихся есть у ВСУ. Страны, в которых есть необходимые боеприпасы, не продадут их Украине из-за сотрудничества с Россией. «Артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен, которые составляют большую часть их арсенала, уже давно в дефиците. Это вынудило полагаться на артиллерию, предоставленную Киеву западными союзниками, потому что они используют снаряды калибра 155 мм, которых у Украины сейчас больше, но для гораздо меньшего количества орудий», — передает The Washington Post. Украинские военные вынуждены экономить боеприпасы и быть избирательными при выборе целей. Новость по теме В офисе Зеленского признались, что им нечем воевать Страны, в которых еще остались необходимые для Украины боеприпасы, это союзники России. «Страны, в которых до сих пор имеются запасы 152-мм и 122-мм снарядов советского стандарта, — это в основном бывшие советские республики, многие из которых не решаются продавать Украине из-за своих связей с Россией», — сообщает издание. Также такие снаряды есть в странах Африки и Ближнего Востока, но они также не станут передавать их Киеву из-за сотрудничества с Россией. Украина нашла выход из ситуации, печатая такие боеприпасы на 3D-принтере, но они могут взрываться во время печати: «на одном из таких участков в потолке есть осколочные пробоины — результат взрыва, произошедшего в процессе переделки. Два человека погибли». В то же время Россия увеличила производство своих боеприпасов. Военные предприятия России производят в семь раз больше боеприпасов, чем до начала спецоперации, передает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов советского образца, а снаряды, которые поставляют западные союзники, подходят для ограниченного арсенала вооружений, имеющихся есть у ВСУ. Страны, в которых есть необходимые боеприпасы, не продадут их Украине из-за сотрудничества с Россией. «Артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен, которые составляют большую часть их арсенала, уже давно в дефиците. Это вынудило полагаться на артиллерию, предоставленную Киеву западными союзниками, потому что они используют снаряды калибра 155 мм, которых у Украины сейчас больше, но для гораздо меньшего количества орудий», — передает The Washington Post. Украинские военные вынуждены экономить боеприпасы и быть избирательными при выборе целей. Страны, в которых еще остались необходимые для Украины боеприпасы, это союзники России. «Страны, в которых до сих пор имеются запасы 152-мм и 122-мм снарядов советского стандарта, — это в основном бывшие советские республики, многие из которых не решаются продавать Украине из-за своих связей с Россией», — сообщает издание. Также такие снаряды есть в странах Африки и Ближнего Востока, но они также не станут передавать их Киеву из-за сотрудничества с Россией. Украина нашла выход из ситуации, печатая такие боеприпасы на 3D-принтере, но они могут взрываться во время печати: «на одном из таких участков в потолке есть осколочные пробоины — результат взрыва, произошедшего в процессе переделки. Два человека погибли». В то же время Россия увеличила производство своих боеприпасов. Военные предприятия России производят в семь раз больше боеприпасов, чем до начала спецоперации, передает Nation News.