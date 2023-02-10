В офисе Зеленского признались, что им нечем воевать

Замруководителя офиса Зеленского Жовква: у Украины кончаются боеприпасы из-за интенсивности боев
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
У ВСУ кончаются боеприпасы, заявили в офисе Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Украины почти не осталось боеприпасов для ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. С таким заявлением выступил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«У Украины почти не осталось боеприпасов», — заявил Игорь Жовква в интервью Bloomberg. Он отметил, что боеприпасы кончаются очень быстро из-за напряженных столкновений. Жовква еще раз запросил у стран Запада боеприпасы, а также танки и истребители.

Украина просит у США истребители F-16. Разговоры о возможности таких поставок активизировались после того, как страны Запада договорились передать Киеву танки. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отправит истребители на Украину в ближайшее время, передает телеканал 360. Также он отметил, что самолеты не нужны украинской армии, так как не соответствуют ее запросам.

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У Украины почти не осталось боеприпасов для ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. С таким заявлением выступил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. «У Украины почти не осталось боеприпасов», — заявил Игорь Жовква в интервью Bloomberg. Он отметил, что боеприпасы кончаются очень быстро из-за напряженных столкновений. Жовква еще раз запросил у стран Запада боеприпасы, а также танки и истребители. Украина просит у США истребители F-16. Разговоры о возможности таких поставок активизировались после того, как страны Запада договорились передать Киеву танки. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отправит истребители на Украину в ближайшее время, передает телеканал 360. Также он отметил, что самолеты не нужны украинской армии, так как не соответствуют ее запросам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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