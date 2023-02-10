В офисе Зеленского признались, что им нечем воевать

Замруководителя офиса Зеленского Жовква: у Украины кончаются боеприпасы из-за интенсивности боев

10 февраля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

У ВСУ кончаются боеприпасы, заявили в офисе Зеленского Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины почти не осталось боеприпасов для ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. С таким заявлением выступил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. «У Украины почти не осталось боеприпасов», — заявил Игорь Жовква в интервью Bloomberg. Он отметил, что боеприпасы кончаются очень быстро из-за напряженных столкновений. Жовква еще раз запросил у стран Запада боеприпасы, а также танки и истребители. Украина просит у США истребители F-16. Разговоры о возможности таких поставок активизировались после того, как страны Запада договорились передать Киеву танки. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отправит истребители на Украину в ближайшее время, передает телеканал 360. Также он отметил, что самолеты не нужны украинской армии, так как не соответствуют ее запросам.

У Украины почти не осталось боеприпасов для ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. С таким заявлением выступил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. «У Украины почти не осталось боеприпасов», — заявил Игорь Жовква в интервью Bloomberg. Он отметил, что боеприпасы кончаются очень быстро из-за напряженных столкновений. Жовква еще раз запросил у стран Запада боеприпасы, а также танки и истребители. Украина просит у США истребители F-16. Разговоры о возможности таких поставок активизировались после того, как страны Запада договорились передать Киеву танки. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отправит истребители на Украину в ближайшее время, передает телеканал 360. Также он отметил, что самолеты не нужны украинской армии, так как не соответствуют ее запросам.