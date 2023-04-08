В Москве похоронили военкора Татарского. Фото

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Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва
Проститься с Владленом Татарским пришли сотни граждан Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

В Москве похоронили военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Церемония прощания проходила на Троекуровском кладбище. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

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В Москве началась церемония прощания с военкором Татарским. Видео

Проститься с военным корреспондентом пришли сотни людей, среди которых родные и близкие военкора, а также просто неравнодушные граждане. На церемонии присутствовал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он поблагодарил Татарского за его деятельность на территории специальной военной операции.

Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля во время подрыва кафе, где он проводил творческий вечер. Подозреваемой в теракте оказалась Дарья Трепова, которая принесла на мероприятие статуэтку с вмонтированным взрывным устройством и вручила ее военкору. Всего в ходе подрыва пострадало 42 человека. Следственный комитет РФ 4 апреля предъявил подозреваемой Треповой обвинение в совершении теракта. Евгений Пригожин посмертно зачислил Татарского в ряды бойцов ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что сделает все, чтобы люди сохранили память о военкоре, пишут «Дни.ру».

Фото:

Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
Фото:
Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва
Фото:

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В Москве похоронили военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Церемония прощания проходила на Троекуровском кладбище. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. Проститься с военным корреспондентом пришли сотни людей, среди которых родные и близкие военкора, а также просто неравнодушные граждане. На церемонии присутствовал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он поблагодарил Татарского за его деятельность на территории специальной военной операции. Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля во время подрыва кафе, где он проводил творческий вечер. Подозреваемой в теракте оказалась Дарья Трепова, которая принесла на мероприятие статуэтку с вмонтированным взрывным устройством и вручила ее военкору. Всего в ходе подрыва пострадало 42 человека. Следственный комитет РФ 4 апреля предъявил подозреваемой Треповой обвинение в совершении теракта. Евгений Пригожин посмертно зачислил Татарского в ряды бойцов ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что сделает все, чтобы люди сохранили память о военкоре, пишут «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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