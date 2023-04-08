Россиянам рассказали, где взять деньги на отпуск

Стоимость отдыха в отпуск не должна превышать месячный семейный бюджет. По мнению эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко, сокращение ежемесячных трат позволит накопить больше денег на отдых.
«Стоимость отдыха в идеале не должна превышать размера месячного семейного бюджета. Старайтесь сокращать расходы на ненужные вещи, чтобы иметь больше денег для отпускной копилки», — передает слова Ольги Дайнеко радио Sputnik.
Финансист рекомендует определить бюджет на отпуск и откладывать деньги ежемесячно в течение года. Такой способ позволит заранее внести предоплату за пакетный отдых, отель, бронирование и покупку авиабилетов.
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