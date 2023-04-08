08 апреля 2023

Россиянам рассказали, где взять деньги на отпуск

Финансист Дайнеко: затраты на отпуск не должны превышать месячный бюджет семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Сокращение ежемесячных трат позволит накопить деньги на отпуск, уверена финансист Фото:

Стоимость отдыха в отпуск не должна превышать месячный семейный бюджет. По мнению эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко, сокращение ежемесячных трат позволит накопить больше денег на отдых.

«Стоимость отдыха в идеале не должна превышать размера месячного семейного бюджета. Старайтесь сокращать расходы на ненужные вещи, чтобы иметь больше денег для отпускной копилки», — передает слова Ольги Дайнеко радио Sputnik.

Финансист рекомендует определить бюджет на отпуск и откладывать деньги ежемесячно в течение года. Такой способ позволит заранее внести предоплату за пакетный отдых, отель, бронирование и покупку авиабилетов.

Ранее URA.RU сообщало, что отпуск в Китае по ценам будет сопоставим с Таиландом и ОАЭ. Порядка 80 тысяч рублей придется заплатить за перелет и еще отдельно за проживание

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Стоимость отдыха в отпуск не должна превышать месячный семейный бюджет. По мнению эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко, сокращение ежемесячных трат позволит накопить больше денег на отдых. «Стоимость отдыха в идеале не должна превышать размера месячного семейного бюджета. Старайтесь сокращать расходы на ненужные вещи, чтобы иметь больше денег для отпускной копилки», — передает слова Ольги Дайнеко радио Sputnik. Финансист рекомендует определить бюджет на отпуск и откладывать деньги ежемесячно в течение года. Такой способ позволит заранее внести предоплату за пакетный отдых, отель, бронирование и покупку авиабилетов. Ранее URA.RU сообщало, что отпуск в Китае по ценам будет сопоставим с Таиландом и ОАЭ. Порядка 80 тысяч рублей придется заплатить за перелет и еще отдельно за проживание
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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