Эндокринолог предупредил об опасности обезжиренных продуктов

Избыточное включение в рацион обезжиренных продуктов может негативно отразиться на здоровье россиян, так как жиры необходимы для строительства клеток организма. Продукты с низким содержанием жира лучше использовать людям с избыточным весом или имеющим хронические заболевания, сообщил врач-эндокринолог Арсений Русанов.
«Увлекаясь исключением жира из всех продуктов подряд, можно не получить нужного количества жиров, которые крайне важны для строительства клеток, синтеза гормонов надпочечников и половых желез, усвоения витаминов. При разумном подходе обезжиренные продукты можно использовать людям с избыточным весом, а также с повышенным уровнем холестерина, также обезжиренные продукты могут быть полезны как диетическое питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — сообщил Арсений Русанов в беседе с корреспондентом RT.
Ранее диетолог Артем Верис сообщил, что пропуск завтрака может привести к набору веса. А эндокринолог Наталия Тананакина рассказала о способствующих похудению продуктах.
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