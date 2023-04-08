08 апреля 2023

Эндокринолог предупредил об опасности обезжиренных продуктов

Эндокринолог Русанов: чрезмерное употребление обезжиренных продуктов приводит к недостатку полезных веществ
© Служба новостей «URA.RU»
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Животный жир необходим организму человека для строительства клеток Фото:

Избыточное включение в рацион обезжиренных продуктов может негативно отразиться на здоровье россиян, так как жиры необходимы для строительства клеток организма. Продукты с низким содержанием жира лучше использовать людям с избыточным весом или имеющим хронические заболевания, сообщил врач-эндокринолог Арсений Русанов.

«Увлекаясь исключением жира из всех продуктов подряд, можно не получить нужного количества жиров, которые крайне важны для строительства клеток, синтеза гормонов надпочечников и половых желез, усвоения витаминов. При разумном подходе обезжиренные продукты можно использовать людям с избыточным весом, а также с повышенным уровнем холестерина, также обезжиренные продукты могут быть полезны как диетическое питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — сообщил Арсений Русанов в беседе с корреспондентом RT.

Ранее диетолог Артем Верис сообщил, что пропуск завтрака может привести к набору веса. А эндокринолог Наталия Тананакина рассказала о способствующих похудению продуктах.

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Избыточное включение в рацион обезжиренных продуктов может негативно отразиться на здоровье россиян, так как жиры необходимы для строительства клеток организма. Продукты с низким содержанием жира лучше использовать людям с избыточным весом или имеющим хронические заболевания, сообщил врач-эндокринолог Арсений Русанов. «Увлекаясь исключением жира из всех продуктов подряд, можно не получить нужного количества жиров, которые крайне важны для строительства клеток, синтеза гормонов надпочечников и половых желез, усвоения витаминов. При разумном подходе обезжиренные продукты можно использовать людям с избыточным весом, а также с повышенным уровнем холестерина, также обезжиренные продукты могут быть полезны как диетическое питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — сообщил Арсений Русанов в беседе с корреспондентом RT. Ранее диетолог Артем Верис сообщил, что пропуск завтрака может привести к набору веса. А эндокринолог Наталия Тананакина рассказала о способствующих похудению продуктах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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