Полковник запаса Никишин предупредил о секретных поставках Запада для Украины

10 апреля 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Запад не хочет привлекать внимание к определенным образцам техники, поставляемым Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны осуществляют секретные поставки военной техники Украине, так как рассчитывают без лишнего внимания обучить на ней солдат ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин. «Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев. Почему? Потому что надо обучить личный состав [ВСУ], надо это вооружение ввести в строй, доставить, укомплектовать. Поэтому он может давать абсолютно различные вооружения», — сказал Александр Никишин. При этом, как отметил полковник запаса, секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины. «Они понимают, что терпение у российского командования ослабевает и оно может бить не только до Львова, но и дальше его, если будет законно разведанная цель, а она будет. Это будет результативно», — объяснил Герой РФ. Ранее депутат Бундестага Севим Дагдален рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о совместных с США поставках танков Украине, в то время как Leopard передала Киеву только ФРГ. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер подчеркнул, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Кроме того, США также становятся слабее из-за поставок, добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны осуществляют секретные поставки военной техники Украине, так как рассчитывают без лишнего внимания обучить на ней солдат ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин. «Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев. Почему? Потому что надо обучить личный состав [ВСУ], надо это вооружение ввести в строй, доставить, укомплектовать. Поэтому он может давать абсолютно различные вооружения», — сказал Александр Никишин. При этом, как отметил полковник запаса, секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины. «Они понимают, что терпение у российского командования ослабевает и оно может бить не только до Львова, но и дальше его, если будет законно разведанная цель, а она будет. Это будет результативно», — объяснил Герой РФ. Ранее депутат Бундестага Севим Дагдален рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о совместных с США поставках танков Украине, в то время как Leopard передала Киеву только ФРГ. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер подчеркнул, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Кроме того, США также становятся слабее из-за поставок, добавил он.