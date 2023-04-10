Западные страны осуществляют секретные поставки военной техники Украине, так как рассчитывают без лишнего внимания обучить на ней солдат ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин.
«Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев. Почему? Потому что надо обучить личный состав [ВСУ], надо это вооружение ввести в строй, доставить, укомплектовать. Поэтому он может давать абсолютно различные вооружения», — сказал Александр Никишин.
При этом, как отметил полковник запаса, секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины. «Они понимают, что терпение у российского командования ослабевает и оно может бить не только до Львова, но и дальше его, если будет законно разведанная цель, а она будет. Это будет результативно», — объяснил Герой РФ.
Ранее депутат Бундестага Севим Дагдален рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о совместных с США поставках танков Украине, в то время как Leopard передала Киеву только ФРГ. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер подчеркнул, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Кроме того, США также становятся слабее из-за поставок, добавил он.
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Западные страны осуществляют секретные поставки военной техники Украине, так как рассчитывают без лишнего внимания обучить на ней солдат ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин. «Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев. Почему? Потому что надо обучить личный состав [ВСУ], надо это вооружение ввести в строй, доставить, укомплектовать. Поэтому он может давать абсолютно различные вооружения», — сказал Александр Никишин. При этом, как отметил полковник запаса, секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины. «Они понимают, что терпение у российского командования ослабевает и оно может бить не только до Львова, но и дальше его, если будет законно разведанная цель, а она будет. Это будет результативно», — объяснил Герой РФ. Ранее депутат Бундестага Севим Дагдален рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о совместных с США поставках танков Украине, в то время как Leopard передала Киеву только ФРГ. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер подчеркнул, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Кроме того, США также становятся слабее из-за поставок, добавил он.