Полковник запаса Никишин предупредил о секретных поставках Запада для Украины

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Запад не хочет привлекать внимание к определенным образцам техники, поставляемым Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны осуществляют секретные поставки военной техники Украине, так как рассчитывают без лишнего внимания обучить на ней солдат ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин.

«Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев. Почему? Потому что надо обучить личный состав [ВСУ], надо это вооружение ввести в строй, доставить, укомплектовать. Поэтому он может давать абсолютно различные вооружения», — сказал Александр Никишин.

При этом, как отметил полковник запаса, секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины. «Они понимают, что терпение у российского командования ослабевает и оно может бить не только до Львова, но и дальше его, если будет законно разведанная цель, а она будет. Это будет результативно», — объяснил Герой РФ.

Ранее депутат Бундестага Севим Дагдален рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о совместных с США поставках танков Украине, в то время как Leopard передала Киеву только ФРГ. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер подчеркнул, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Кроме того, США также становятся слабее из-за поставок, добавил он.

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Западные страны осуществляют секретные поставки военной техники Украине, так как рассчитывают без лишнего внимания обучить на ней солдат ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин. «Запад не только может, но и наверняка делает различные секретные поставки вооружения, о которых анонсировать он будет спустя несколько месяцев. Почему? Потому что надо обучить личный состав [ВСУ], надо это вооружение ввести в строй, доставить, укомплектовать. Поэтому он может давать абсолютно различные вооружения», — сказал Александр Никишин. При этом, как отметил полковник запаса, секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины. «Они понимают, что терпение у российского командования ослабевает и оно может бить не только до Львова, но и дальше его, если будет законно разведанная цель, а она будет. Это будет результативно», — объяснил Герой РФ. Ранее депутат Бундестага Севим Дагдален рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о совместных с США поставках танков Украине, в то время как Leopard передала Киеву только ФРГ. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер подчеркнул, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Кроме того, США также становятся слабее из-за поставок, добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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