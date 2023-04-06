Экс-разведчик США объяснил, к чему приведет следующая поставка оружия на Украину

Экс-разведчик США Риттер: Америка спонсирует проигравшую Украину

07 апреля 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты спонсируют проигравшую страну, считает Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Такое мнение выразил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Кроме того, эти поставки ослабят Соединенные Штаты. «Это оружие не имело значения раньше, оно не будет иметь значения и сейчас. Это просто приведет к большему количеству погибших украинцев и слабой Америке. Спасибо, Джо Байден», — сказал Скотт Риттер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он считает, что Украина уже проиграла в конфликте, ее армия разбита. Новость по теме Экс-разведчик США Риттер предрек неизбежное уничтожение ВСУ Соединенные Штаты поддерживают Украину с начала специальной военной операции. Новый пакет военной помощи составит 2,6 миллиарда долларов, передает телеканал 360.

Оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Такое мнение выразил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Кроме того, эти поставки ослабят Соединенные Штаты. «Это оружие не имело значения раньше, оно не будет иметь значения и сейчас. Это просто приведет к большему количеству погибших украинцев и слабой Америке. Спасибо, Джо Байден», — сказал Скотт Риттер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он считает, что Украина уже проиграла в конфликте, ее армия разбита. Соединенные Штаты поддерживают Украину с начала специальной военной операции. Новый пакет военной помощи составит 2,6 миллиарда долларов, передает телеканал 360.