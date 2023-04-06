Экс-разведчик США объяснил, к чему приведет следующая поставка оружия на Украину

Оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. Такое мнение выразил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Кроме того, эти поставки ослабят Соединенные Штаты.
«Это оружие не имело значения раньше, оно не будет иметь значения и сейчас. Это просто приведет к большему количеству погибших украинцев и слабой Америке. Спасибо, Джо Байден», — сказал Скотт Риттер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он считает, что Украина уже проиграла в конфликте, ее армия разбита.
Соединенные Штаты поддерживают Украину с начала специальной военной операции. Новый пакет военной помощи составит 2,6 миллиарда долларов, передает телеканал 360.
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