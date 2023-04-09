Экс-советник Пентагона озвучил, какие направления для РФ открывает взятие Бахмута

Экс-советник Пентагона Макгрегор: из Бахмута ВС РФ смогут продолжить наступление на север и запад

09 апреля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

После взятия Бахмута армия РФ сможет наступать на северном и западном направлениях, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Бахмута (Артемовска) откроет Вооруженным силам России (ВС РФ) возможность продолжить наступление на северном и западном направлениях. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Взяв Бахмут, россияне смогут наступать на северном и западном направлении», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Stephen Gardner . Он подчеркнул, что идеальным моментом для следующих наступательных действий станет период, когда на местности вокруг города подсохнет земля. Положение украинской армии в городе из-за отсутствия нормального снабжения может вскоре вынудить украинских солдат сдаться, заключил Макгрегор. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин заявил, что потеря Бахмута сильно скажется на боевом духе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Генерал ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что город нужно было сдать еще зимой, передает телеканал 360.

Взятие Бахмута (Артемовска) откроет Вооруженным силам России (ВС РФ) возможность продолжить наступление на северном и западном направлениях. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Взяв Бахмут, россияне смогут наступать на северном и западном направлении», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Stephen Gardner. Он подчеркнул, что идеальным моментом для следующих наступательных действий станет период, когда на местности вокруг города подсохнет земля. Положение украинской армии в городе из-за отсутствия нормального снабжения может вскоре вынудить украинских солдат сдаться, заключил Макгрегор. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин заявил, что потеря Бахмута сильно скажется на боевом духе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Генерал ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что город нужно было сдать еще зимой, передает телеканал 360.