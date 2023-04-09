WP: министр обороны США Остин запретил ВВС подлетать близко к Крыму

10 апреля 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин дал новые вводные для ВВС США Фото: Официальный сайт президента Украины Министр обороны США Ллойд Остин приказал военно-воздушным силам (ВВС) страны держаться подальше от российских границ при патрулировании Крыма. Об этом сообщает одна из американских газет, которая ознакомилась с документами, которые считаются секретными данными Пентагона и разведки США, попавшими в сеть. «На одном из них [документов] — карта Черного моря с обозначением районов, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Их границы начинаются примерно в 19,3 километров от побережья Крыма, „что соответствует международному праву“. Но на карте дополнительно прочерчена линия примерно в 80,4 км от полуострова с пометкой SECDEF Directed Standoff, „указывающая, что Остин, по всей видимости, приказал американским летчикам держать самолеты подальше от полуострова“», — указывает газета Washington Post . Ранее, 14 марта, над Черным морем упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США признали, что он собирал разведданные. Его обломки были найдены рядом с Севастополем, о чем сообщила «Национальная служба новостей». Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби тогда заявил, что США не будут соблюдать ограничения в воздушном пространстве над Черным морем, которая РФ ввела из-за конфликта на Украине, передает RT. При этом американский телеканал CNN сообщил, что теперь Вашингтон опасается запускать новые беспилотники возле РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны США Ллойд Остин приказал военно-воздушным силам (ВВС) страны держаться подальше от российских границ при патрулировании Крыма. Об этом сообщает одна из американских газет, которая ознакомилась с документами, которые считаются секретными данными Пентагона и разведки США, попавшими в сеть. «На одном из них [документов] — карта Черного моря с обозначением районов, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Их границы начинаются примерно в 19,3 километров от побережья Крыма, „что соответствует международному праву“. Но на карте дополнительно прочерчена линия примерно в 80,4 км от полуострова с пометкой SECDEF Directed Standoff, „указывающая, что Остин, по всей видимости, приказал американским летчикам держать самолеты подальше от полуострова“», — указывает газета Washington Post. Ранее, 14 марта, над Черным морем упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США признали, что он собирал разведданные. Его обломки были найдены рядом с Севастополем, о чем сообщила «Национальная служба новостей». Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби тогда заявил, что США не будут соблюдать ограничения в воздушном пространстве над Черным морем, которая РФ ввела из-за конфликта на Украине, передает RT. При этом американский телеканал CNN сообщил, что теперь Вашингтон опасается запускать новые беспилотники возле РФ.