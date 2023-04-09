WP: министр обороны США Остин запретил ВВС подлетать близко к Крыму

Министр обороны США Ллойд Остин приказал военно-воздушным силам (ВВС) страны держаться подальше от российских границ при патрулировании Крыма. Об этом сообщает одна из американских газет, которая ознакомилась с документами, которые считаются секретными данными Пентагона и разведки США, попавшими в сеть.
«На одном из них [документов] — карта Черного моря с обозначением районов, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Их границы начинаются примерно в 19,3 километров от побережья Крыма, „что соответствует международному праву“. Но на карте дополнительно прочерчена линия примерно в 80,4 км от полуострова с пометкой SECDEF Directed Standoff, „указывающая, что Остин, по всей видимости, приказал американским летчикам держать самолеты подальше от полуострова“», — указывает газета
Ранее, 14 марта, над Черным морем упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США признали, что он собирал разведданные. Его обломки были найдены рядом с Севастополем, о чем сообщила «Национальная служба новостей». Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби тогда заявил, что США не будут соблюдать ограничения в воздушном пространстве над Черным морем, которая РФ ввела из-за конфликта на Украине, передает RT. При этом американский телеканал CNN сообщил, что теперь Вашингтон опасается запускать новые беспилотники возле РФ.
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