09 апреля 2023

Президенты Сирии и Ирана отметили постепенное исчезновение однополярного мира

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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Два лидер пришли к общему мнению в телефонном разговоре Фото:

Однополярный мир скоро прекратит свое существование. К таком мнению пришли иранский лидер Ибрагим Раиси и президент Сирии Башар Асад, в рамках телефонных переговоров.

«Президенты отметили, что однополярный мир находится на пути к исчезновению. Все благодаря бдительности народов и стран, которые отстаивают свой суверенитет и достоинство», — это сообщение опубликовано в официальном telegram-канале президента Сирийской Арабской Республики.

Ранее эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Борис Заболоцкий выступил с заявлением, что внешняя российская политика стремится придать равновесие однополярному миру США, а коллективный Запад для нее не выступает в роли врага. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, западные политики постепенно начали признавать идею президента России Владимира Путина о несостоятельности однополярного мира. Но пока это происходит «сквозь зубы».

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Однополярный мир скоро прекратит свое существование. К таком мнению пришли иранский лидер Ибрагим Раиси и президент Сирии Башар Асад, в рамках телефонных переговоров. «Президенты отметили, что однополярный мир находится на пути к исчезновению. Все благодаря бдительности народов и стран, которые отстаивают свой суверенитет и достоинство», — это сообщение опубликовано в официальном telegram-канале президента Сирийской Арабской Республики. Ранее эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Борис Заболоцкий выступил с заявлением, что внешняя российская политика стремится придать равновесие однополярному миру США, а коллективный Запад для нее не выступает в роли врага. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, западные политики постепенно начали признавать идею президента России Владимира Путина о несостоятельности однополярного мира. Но пока это происходит «сквозь зубы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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