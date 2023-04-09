Президенты Сирии и Ирана отметили постепенное исчезновение однополярного мира

Однополярный мир скоро прекратит свое существование. К таком мнению пришли иранский лидер Ибрагим Раиси и президент Сирии Башар Асад, в рамках телефонных переговоров.
«Президенты отметили, что однополярный мир находится на пути к исчезновению. Все благодаря бдительности народов и стран, которые отстаивают свой суверенитет и достоинство», — это сообщение опубликовано в официальном
Ранее эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Борис Заболоцкий выступил с заявлением, что внешняя российская политика стремится придать равновесие однополярному миру США, а коллективный Запад для нее не выступает в роли врага. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, западные политики постепенно начали признавать идею президента России Владимира Путина о несостоятельности однополярного мира. Но пока это происходит «сквозь зубы».
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