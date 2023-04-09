Военный эксперт Осборн выявил причину слабости украинской армии

Военный эксперт Осборн: ВСУ не удержит территории без больших запасов бронетехники

10 апреля 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

ВСУ необходимо предоставить больше бронетехники, считает Крис Осборн Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины (ВСУ) не удержат территории без достаточного количества бронетехники. Об этом заявил в своей статье для 19FortyFive военный эксперт Крис Осборн. «Глядя на динамику на местах, есть несколько ключевых признаков того, что конфликт, вероятно, будет продолжаться в течение довольно долгого времени. Похоже, Украине понадобятся гораздо большие концентрации тяжелой бронетехники в виде танков Abrams, боевых машин Bradleys и других бронированных платформ, чтобы преуспеть в захвате и „удержании“ территории», — сообщил Осборн. В марте в Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но дали слово сосредоточиться на других видах вооружения. Так, Пентагон готовится поставить ВСУ к осени более старую версию танков «Абрамс» серии М1А1. Репортер издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что военная помощь Киеву истощает американские запасы. По его подсчетам, Вашингтону придется долгие годы пополнять свои резервы, передает RT.

Военнослужащие Украины (ВСУ) не удержат территории без достаточного количества бронетехники. Об этом заявил в своей статье для 19FortyFive военный эксперт Крис Осборн. «Глядя на динамику на местах, есть несколько ключевых признаков того, что конфликт, вероятно, будет продолжаться в течение довольно долгого времени. Похоже, Украине понадобятся гораздо большие концентрации тяжелой бронетехники в виде танков Abrams, боевых машин Bradleys и других бронированных платформ, чтобы преуспеть в захвате и „удержании“ территории», — сообщил Осборн. В марте в Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но дали слово сосредоточиться на других видах вооружения. Так, Пентагон готовится поставить ВСУ к осени более старую версию танков «Абрамс» серии М1А1. Репортер издания The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что военная помощь Киеву истощает американские запасы. По его подсчетам, Вашингтону придется долгие годы пополнять свои резервы, передает RT.