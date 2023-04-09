В Нижегородской области арестовали мужчину, сорвавшего флаг РФ со здания полиции

10 апреля 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции, злоумышленника арестовали. Об этом сообщает ГУМВД по региону. Житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения, ранее судимый сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области. Инцидент произошел 3 апреля, сейчас мужчина помещен под арест по решению суда за совершение административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ, сообщает ГУМВД по региону. Кроме того, его действия квалифицированы по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ). Материалы по делу уже направлены в надзорные органы. Вместе с тем органы дознания проводят проверку на наличие в действиях нарушителя признаков состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Ранее в городе Березовском (Свердловская область) подростки испортили три российских флага, которые висели по периметру экстрим-парка. Молодые люди бегали с сорванными флагами и топтали их ногами.

В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции, злоумышленника арестовали. Об этом сообщает ГУМВД по региону. Житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения, ранее судимый сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области. Инцидент произошел 3 апреля, сейчас мужчина помещен под арест по решению суда за совершение административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ, сообщает ГУМВД по региону. Кроме того, его действия квалифицированы по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ). Материалы по делу уже направлены в надзорные органы. Вместе с тем органы дознания проводят проверку на наличие в действиях нарушителя признаков состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Ранее в городе Березовском (Свердловская область) подростки испортили три российских флага, которые висели по периметру экстрим-парка. Молодые люди бегали с сорванными флагами и топтали их ногами.