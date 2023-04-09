Глава Всемирного банка призвал найти выход из «тупика» с долгами беднейших стран

10 апреля 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Сроки и шаги по реструктуризации долгов необходимо согласовывать заранее Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Центральной темой весенней сессии Всемирного банка станет поиск решений по обслуживанию и реструктуризации долгов беднейших стран мира. Об этом заявил глава организации Дэвид Малпасс. «Решение тупикового положения с реструктуризациями долга, особенно в беднейших странах мира, будет в центре обсуждений. Нам важно добиться прогресса: страны нуждаются в прозрачности, устойчивых долговых нагрузках для возобновления инвестиций, замедляющихся из-за тупика», — сообщается в статье главы Всемирного банка, опубликованной на сайте организации. Дэвид Малпасс отметил, что данный вопрос планирует обсуждать с министрами финансов Индии, Ямайки и Эфиопии. К диалогу также будет привлечена директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Основной проблемой, по мнению главы всемирной организации, является не своевременность обсуждения шагов по реструктуризации долга и сроков. Их необходимо согласовывать заранее. Ранее сообщалось, что Всемирный банк дал экономический прогноз для граждан Украины. По мнению вице-президента организации Анны Бьерде, к концу 2022 года восемь миллионов человек в Украине будут жить за чертой бедности. Это примерно 25 процентов населения.

Центральной темой весенней сессии Всемирного банка станет поиск решений по обслуживанию и реструктуризации долгов беднейших стран мира. Об этом заявил глава организации Дэвид Малпасс. «Решение тупикового положения с реструктуризациями долга, особенно в беднейших странах мира, будет в центре обсуждений. Нам важно добиться прогресса: страны нуждаются в прозрачности, устойчивых долговых нагрузках для возобновления инвестиций, замедляющихся из-за тупика», — сообщается в статье главы Всемирного банка, опубликованной на сайте организации. Дэвид Малпасс отметил, что данный вопрос планирует обсуждать с министрами финансов Индии, Ямайки и Эфиопии. К диалогу также будет привлечена директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Основной проблемой, по мнению главы всемирной организации, является не своевременность обсуждения шагов по реструктуризации долга и сроков. Их необходимо согласовывать заранее. Ранее сообщалось, что Всемирный банк дал экономический прогноз для граждан Украины. По мнению вице-президента организации Анны Бьерде, к концу 2022 года восемь миллионов человек в Украине будут жить за чертой бедности. Это примерно 25 процентов населения.