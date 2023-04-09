В США допустили поддельность секретных документы о ВСУ, попавших в интернет

10 апреля 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

В США выдвинули версию о причине утечки документов о ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США допускают поддельность попавших в интернет документов о состоянии украинской армии. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным источников, таким образом пытались распространить ложную информацию. «Сейчас основное внимание уделяется тому, что это утечка в США, поскольку многие документы были только в руках США», — сказал в интервью агентству бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой. При этом, два американских чиновника не исключили, что документы, скорее всего, были подделаны, чтобы ввести в заблуждение спецслужбы относительно их происхождения. По словам одного из собеседников, эти действия были направлены на то, чтобы распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам США в части безопасности страны. Как сообщается в материале, одном из документов, датированном 23 февраля, подробно описывается, как украинские системы ПВО С-300 будут исчерпаны к 2 мая при нынешних темпах использования. Ранее стало известно об утечке секретных документов в сеть интернет, в которых описывается состояние ВСУ, а также планы Вашингтона в отношении российской спецоперации на Украине. Позже в СМИ написали, что эти данные помогут российским аналитикам узнать о дальнейших планах Киева в конфликте на Украине, сообщает Pravda.Ru. В Пентагоне развели панику из-за утечки данных, пишет The Washington Post. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США допускают поддельность попавших в интернет документов о состоянии украинской армии. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным источников, таким образом пытались распространить ложную информацию. «Сейчас основное внимание уделяется тому, что это утечка в США, поскольку многие документы были только в руках США», — сказал в интервью агентству бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой. При этом, два американских чиновника не исключили, что документы, скорее всего, были подделаны, чтобы ввести в заблуждение спецслужбы относительно их происхождения. По словам одного из собеседников, эти действия были направлены на то, чтобы распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам США в части безопасности страны. Как сообщается в материале, одном из документов, датированном 23 февраля, подробно описывается, как украинские системы ПВО С-300 будут исчерпаны к 2 мая при нынешних темпах использования. Ранее стало известно об утечке секретных документов в сеть интернет, в которых описывается состояние ВСУ, а также планы Вашингтона в отношении российской спецоперации на Украине. Позже в СМИ написали, что эти данные помогут российским аналитикам узнать о дальнейших планах Киева в конфликте на Украине, сообщает Pravda.Ru. В Пентагоне развели панику из-за утечки данных, пишет The Washington Post.