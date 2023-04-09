09 апреля 2023

Посол РФ Нечаев: Берлин накачивает ВСУ смертоносным оружием

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НАТО. Москва. stock, зима, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Германия накачивает Украину оружием, в том числе танками Leopard 2 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Германии оставили позади все рамки дозволенного после начала массовых поставок Украине смертоносной военной техники, перечень которой постоянно расширяется. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется. От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ <…> Правительство Германии давно перешло все возможные „красные линии“ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Так что особых иллюзий не питаем», — передают «Известия» слова Нечаева.

С начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей различное вооружение и технику. В частности, многие страны стали передавать танки немецкого производства Leopard и Leopard 2. Так, глава минобороны ФРГ Борис Писториус 1 апреля заверил, что НАТО отправит на помощь Киеву шесть батальонов танков. Кроме этого, Германия обучает украинских солдат управлять тяжелой техникой.

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В Германии оставили позади все рамки дозволенного после начала массовых поставок Украине смертоносной военной техники, перечень которой постоянно расширяется. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. «Номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется. От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ <…> Правительство Германии давно перешло все возможные „красные линии“ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Так что особых иллюзий не питаем», — передают «Известия» слова Нечаева. С начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей различное вооружение и технику. В частности, многие страны стали передавать танки немецкого производства Leopard и Leopard 2. Так, глава минобороны ФРГ Борис Писториус 1 апреля заверил, что НАТО отправит на помощь Киеву шесть батальонов танков. Кроме этого, Германия обучает украинских солдат управлять тяжелой техникой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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